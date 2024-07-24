أولمبياد باريس – الكثير من المواجهات الصينية.. قرعة قوية للاعبي مصر في تنس الطاولة

الأربعاء، 24 يوليه 2024 - 23:33

كتب : FilGoal

عمر عصر - تنس طاولة

أسفرت قرعة أولمبياد باريس 2024 عن مواجهات قوية للاعبي مصر سواء في الفردي أو الزوجي والزوجي المختلط.

ويشارك من مصر في البطولة كل من التالي:

هنا جودة

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مريم الهضيبي

يسرا حلمي

دينا مشرف

خالد عصر

يوسف عبد العزيز

محمد البيلي

عمر عصر

وجاءت القرعة كالتالي:

قرعة الفرق:

منتخب مصر رجال يواجه تايوان في دور الـ16.

منتخب مصر للسيدات يواجه الصين في دور الـ16.

قرعة فردي رجال:

عمر عصر يواجه فابيو راكوتوأريمانانا من مدغشقر في دور الـ64.

محمد البيلي يواجه ميلوش ريدزيمسكي من بولندا في دور الـ64.

قرعة فردي سيدات:

هنا جودة تواجه بريت إيرلاند من هولندا في دور الـ64.

دينا مشرف تواجه ماريا شياو من إسبانيا في دور الـ64.

قرعة زوجي المختلط:

عمر عصر ودينا مشرف يواجهان وانج شوكين وسون ينجيشا من الصين في دور الـ16

أولمبياد باريس تنس طاولة عمر عصر دينا مشرف هنا جودة
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