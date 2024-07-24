أولمبياد باريس – الكثير من المواجهات الصينية.. قرعة قوية للاعبي مصر في تنس الطاولة
الأربعاء، 24 يوليه 2024 - 23:33
كتب : FilGoal
أسفرت قرعة أولمبياد باريس 2024 عن مواجهات قوية للاعبي مصر سواء في الفردي أو الزوجي والزوجي المختلط.
ويشارك من مصر في البطولة كل من التالي:
هنا جودة
مريم الهضيبي
يسرا حلمي
دينا مشرف
خالد عصر
يوسف عبد العزيز
محمد البيلي
عمر عصر
وجاءت القرعة كالتالي:
قرعة الفرق:
منتخب مصر رجال يواجه تايوان في دور الـ16.
منتخب مصر للسيدات يواجه الصين في دور الـ16.
قرعة فردي رجال:
عمر عصر يواجه فابيو راكوتوأريمانانا من مدغشقر في دور الـ64.
محمد البيلي يواجه ميلوش ريدزيمسكي من بولندا في دور الـ64.
قرعة فردي سيدات:
هنا جودة تواجه بريت إيرلاند من هولندا في دور الـ64.
دينا مشرف تواجه ماريا شياو من إسبانيا في دور الـ64.
قرعة زوجي المختلط:
عمر عصر ودينا مشرف يواجهان وانج شوكين وسون ينجيشا من الصين في دور الـ16
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