أولمبياد باريس – الكثير من المواجهات الصينية.. قرعة قوية للاعبي مصر في تنس الطاولة

أسفرت قرعة أولمبياد باريس 2024 عن مواجهات قوية للاعبي مصر سواء في الفردي أو الزوجي والزوجي المختلط.

ويشارك من مصر في البطولة كل من التالي:

هنا جودة

مريم الهضيبي

يسرا حلمي

دينا مشرف

خالد عصر

يوسف عبد العزيز

محمد البيلي

عمر عصر

وجاءت القرعة كالتالي:

قرعة الفرق:

منتخب مصر رجال يواجه تايوان في دور الـ16.

منتخب مصر للسيدات يواجه الصين في دور الـ16.

قرعة فردي رجال:

عمر عصر يواجه فابيو راكوتوأريمانانا من مدغشقر في دور الـ64.

محمد البيلي يواجه ميلوش ريدزيمسكي من بولندا في دور الـ64.

قرعة فردي سيدات:

هنا جودة تواجه بريت إيرلاند من هولندا في دور الـ64.

دينا مشرف تواجه ماريا شياو من إسبانيا في دور الـ64.

قرعة زوجي المختلط:

عمر عصر ودينا مشرف يواجهان وانج شوكين وسون ينجيشا من الصين في دور الـ16