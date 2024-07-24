أولمبياد باريس - زيزو: نتيجة لم نتمناها وكنا نريد الفوز.. والدومينيكان فاجأتنا

أوضح أحمد سيد "زيزو" لاعب منتخب مصر الأولمبي أن نتيجة التعادل ضد جمهورية الدومينيكان لم يكن يتمناها.

وبدأ منتخب مصر الأولمبي مشواره في أولمبياد باريس ببداية محبطة أمام جمهورية الدومينيكان.

وقال زيزو بي إن سبورتس: "نتيجة لم نتمناها وكنا نريد الفوز، وكنا نحتاج أن نصدق بأنه مقدرونا الانتصار في المباراة".

وأضاف "هذه هي النقطة الوحيدة اللي كانت تنقصنا. جميع المباريات الأولمبية صعبة".

وواصل "منتخب دومينيكان فاجأتنا اليوم، وتوقعنا أن يلعبوا بهذه القوة بعدما شاهدنا مباريات لهم".

وأتم "لدينا مباراتين ولا زالت الأمور مبكرة".

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ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام أوزبكستان في تمام السادسة من مساء السبت.

بينما يختتم منتخب مصر مشواره يوم الثلاثاء بمواجهة إسبانيا في دور المجموعات.

وكان منتخب إسبانيا قد خطف الفوز أمام أوزبكستان بهدفين مقابل هدف واحد.