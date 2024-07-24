أولمبياد باريس - اليابان تحقق فوزها الأكبر بخماسية ضد باراجواي
الأربعاء، 24 يوليه 2024 - 23:10
كتب : FilGoal
اكتسح منتخب اليابان الأولمبي نظيره الباراجوياني بنتيجة 5-0 في المجموعة الرابعة من أولمبياد باريس 2024.
وتصدر الساموراي ترتيب المجموعة الرابعة مبكرا.
وأصبح ذلك الفوز الأكبر لليابان في الأولمبياد متفوقا على الفوز بنتيجة 4-0 على فرنسا في أولمبياد طوكيو 2020.
وتقدم سينشوكي ميتو بالهدف الأول لليابان في الدقيقة 19.
وأكمل لاعبو باراجواي اللقاء بعشر لاعبين بعد طرد ويلدر فييرا في الدقيقة 25.
وفي الشوط الثاني سجل ميتو الهدف الثاني في الدقيقة 63.
وبعد 7 دقائق عزز ريهيتو ياماموتو تقدم الساموراي بالهدف الثالث.
وسجل البديل شوتا فيوجيو هدفين في الدقيقتين 82 و87 لتنتهي المباراة بفوز اليابان بنتيجة 5-0.
وسيلتقي منتخب اليابان في الجولة المقبلة مع مالي يوم السبت المقبل.
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