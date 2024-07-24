خبر في الجول - مودرن سبورت يتمم اتفاقه مع نجم حرس الحدود
الأربعاء، 24 يوليه 2024 - 23:04
كتب : عمرو نبيل
أتم نادي حرس الحدود اتفاقه مع كريم عماد حارس مرمى نادي حرس الحدود لضمه بداية من الموسم المقبل.
كريم عماد
النادي : حرس الحدود
وساهم كريم عماد في عودة حرس الحدود إلى الدوري المماز بعدما تصدر ترتيب دورة الترقي.
وحسبما علم FilGoal.com فإن كريم عماد حارس مرمى حرس الحدود وقع على عقود انضمامه لنادي مودرن سبورت 3 سنوات في صفقة انتقال حر.
وانتهى تعاقد كريم عماد مع حرس الحدود وبات لاعبا حرا يمكمنه الانتقال بشكل مجاني لأي فريق.
وترددت بعض الأنباء في وقت سابق عن رغبة الزمالك في ضم كريم عماد.
كريم عماد بات الصفقة الثالثة لمودرن سبورت من الدرجات الأدنى، بعدما ضم محمد مسعد من منتخب السويس وضياء السيد مهاجم المنصورة.
نرشح لكم
خبر في الجول - بيراميدز يستفسر من الإسماعيلي عن عبد الرحمن مجدي.. والبنك الأهلي يقدم عرضا خبر في الجول – اتفاق بين الأهلي ويحيى عطية الله على الانتقال.. وأمر يعطل الصفقة خبر في الجول - الأهلي يتفق مع الخلود على موعد رحيل ديانج أولمبياد باريس - ماسكيرانو: ما حدث فضيحة.. وتم اقتحام أرضية الملعب 7 مرات في الجول يكشف موقف محمد عبد المنعم من اهتمام بولونيا بضمه.. والخطوة المقبلة أولمبياد باريس – تشكيل مصر.. زيزو والنني أساسيان ضد الدومينيكان دي مارزيو: لتعويض كالافيوري؟ بولونيا مهتم بضم محمد عبد المنعم صبحي: الدوري كان يجب أن ينتهي منذ شهرين.. وميكالي مدرب ممتاز