خبر في الجول - مودرن سبورت يتمم اتفاقه مع نجم حرس الحدود

الأربعاء، 24 يوليه 2024 - 23:04

كتب : عمرو نبيل

حرس الحدود ضد سبورتنج

أتم نادي حرس الحدود اتفاقه مع كريم عماد حارس مرمى نادي حرس الحدود لضمه بداية من الموسم المقبل.

وساهم كريم عماد في عودة حرس الحدود إلى الدوري المماز بعدما تصدر ترتيب دورة الترقي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن كريم عماد حارس مرمى حرس الحدود وقع على عقود انضمامه لنادي مودرن سبورت 3 سنوات في صفقة انتقال حر.

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وانتهى تعاقد كريم عماد مع حرس الحدود وبات لاعبا حرا يمكمنه الانتقال بشكل مجاني لأي فريق.

وترددت بعض الأنباء في وقت سابق عن رغبة الزمالك في ضم كريم عماد.

كريم عماد بات الصفقة الثالثة لمودرن سبورت من الدرجات الأدنى، بعدما ضم محمد مسعد من منتخب السويس وضياء السيد مهاجم المنصورة.

حرس الحدود مودرن سبورت
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