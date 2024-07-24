أولمبياد باريس - مدرب إسبانيا: مستوى أوزبكستان لم يفاجئني

الأربعاء، 24 يوليه 2024 - 22:48

كتب : FilGoal

مارك بوبيل - أوزباكستان الأولمبي - إسبانيا الأولمبي - أولمبياد باريس 2024

شدد سانتي دينيا مدرب منتخب إسبانيا الأولمبي على أنه توقع صعوبة مواجهة منتخب بلاده أمام أوزبكستان.

وفاز منتخب إسبانيا الأولمبي على منافسه أوزباكستان بهدفين لهدف اليوم الأربعاء في ملعب حديقة الأمراء في أولى جولات أولمبياد باريس 2024.

وقال دينيا: "بالنسبة لي، لم تكن مباراة أوزبكستان مفاجأة. لقد حققنا هدفنا، لكنها كانت مباراة صعبة للغاية والآن حان الوقت للتحسن. هذه هي وظيفتي، يجب أن أنقل بشكل أفضل".

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وأضاف "أخبرت الفريق في الشوط الأول بتحسين تداول الكرة، وهو ما كنا نفتقده. علينا تحسين ذلك. إذا فعلنا ذلك سيكون لدينا المزيد من الخيارات لتحقيق النصر".

وأقيمت المباراة ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم كذلك كل من مصر وجمهورية الدومينيكان.

افتتح مارك بوبيل أهداف المباراة لإسبانيا في الدقيقة 28.

وأدرك منتخب أوزباكستان التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع عن طريق إلدور شومورودوف.

وأهدر سيرجيو جوميز لاعب إسبانيا ركلة جزاء لإسبانيا في الدقيقة 59.

لكن عقب ثلاث دقائق عوض سيرجيو جوميز خطأه وسجل هدفا ثانيا لإسبانيا أعاد به منتخب بلاده للتقدم في النتيجة.

ومن المقرر أن تواجه إسبانيا منافستها الدومينيكان السبت المقبل.

وسيلتقي منتخب أوزباكستان مع مصر.

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