أولمبياد باريس – تنس.. يانيك سينر ينسحب من المنافسات
الأربعاء، 24 يوليه 2024 - 22:42
كتب : FilGoal
أعلن الإيطالي يانيك سينر لاعب التنس انسحابه من خوض منافسات أولمبياد باريس 2024 رسميا.
وأوضح المصنف الأول على العالم أن القرار جاء بسبب معاناته من التهاب اللوزتين.
وأشار صاحب الـ22 عاما إلى أن انسحابه جاء بناء على نصيحة من الأطباء.
وكتب سينر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" اليوم الأربعاء قائلا: "أنا حزين لإخباركم بأنني لن أتمكن من المشاركة في أولمبياد باريس".
وأضاف "بعد أسبوع جيد من التدرب شعرت ببعض الآلام وحصلت على راحة ولكن الطبيب وجد أنني أعاني من التهاب اللوزتين ونصحني بعدم المشاركة".
وكان سينر توج ببطولة أستراليا المفتوحة في شهر يناير الماضي ليظفر بأول جوائزه في بطولات الجراند سلام.
كما وصل في شهر يونيو الماضي لنصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة.
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