أولمبياد باريس – تنس.. يانيك سينر ينسحب من المنافسات

الأربعاء، 24 يوليه 2024 - 22:42

كتب : FilGoal

يانيك سينر لاعب التنس

أعلن الإيطالي يانيك سينر لاعب التنس انسحابه من خوض منافسات أولمبياد باريس 2024 رسميا.

وأوضح المصنف الأول على العالم أن القرار جاء بسبب معاناته من التهاب اللوزتين.

وأشار صاحب الـ22 عاما إلى أن انسحابه جاء بناء على نصيحة من الأطباء.

أخبار متعلقة:
أولمبياد باريس - أمجاد يا عرب.. العراق يفوز على أوكرانيا ويتقاسم الصدارة مع المغرب أولمبياد باريس - ماسكيرانو: ما حدث فضحية.. وتم اقتحام أرضية الملعب 7 مرات أولمبياد باريس - بداية محبطة.. المنتخب الأولمبي يتعادل سلبيا أمام الدومينيكان

وكتب سينر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" اليوم الأربعاء قائلا: "أنا حزين لإخباركم بأنني لن أتمكن من المشاركة في أولمبياد باريس".

وأضاف "بعد أسبوع جيد من التدرب شعرت ببعض الآلام وحصلت على راحة ولكن الطبيب وجد أنني أعاني من التهاب اللوزتين ونصحني بعدم المشاركة".

وكان سينر توج ببطولة أستراليا المفتوحة في شهر يناير الماضي ليظفر بأول جوائزه في بطولات الجراند سلام.

كما وصل في شهر يونيو الماضي لنصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة.

تنس أولمبياد باريس يانيك سينر
نرشح لكم
أولمبياد باريس - نائبة برلمانية وممارس لرياضتين ومصور سينمائي.. البعثة المصرية بشكل مختلف أولمبياد باريس - زيزو: نتيجة لم نتمناها وكنا نريد الفوز.. والدومينيكان فاجأتنا أولمبياد باريس - اليابان تحقق فوزها الأكبر بخماسية ضد باراجواي أولمبياد باريس - مدرب إسبانيا: مستوى أوزبكستان لم يفاجئني أولمبياد باريس - أمجاد يا عرب.. العراق يفوز على أوكرانيا ويتقاسم الصدارة مع المغرب أولمبياد باريس - ماسكيرانو: ما حدث فضيحة.. وتم اقتحام أرضية الملعب 7 مرات انتهت في أولمبياد باريس - العراق 2-1 أوكرانيا.. 3 نقاط ثمينة أولمبياد باريس - بداية محبطة.. المنتخب الأولمبي يتعادل سلبيا أمام الدومينيكان
أخر الأخبار
كرة طائرة - خبر في الجول - جلسة منتظرة بعد الأولمبياد لحسم عودة لعبة لـ الزمالك 6 دقيقة | كرة طائرة
أولمبياد باريس - نائبة برلمانية وممارس لرياضتين ومصور سينمائي.. البعثة المصرية بشكل مختلف 21 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس – الكثير من المواجهات الصينية.. قرعة قوية للاعبي مصر في تنس الطاولة 22 دقيقة | رياضات أخرى
أولمبياد باريس - زيزو: نتيجة لم نتمناها وكنا نريد الفوز.. والدومينيكان فاجأتنا 41 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس - اليابان تحقق فوزها الأكبر بخماسية ضد باراجواي 45 دقيقة | باريس 2024
خبر في الجول - مودرن سبورت يتمم اتفاقه مع نجم حرس الحدود 51 دقيقة | الكرة المصرية
أولمبياد باريس - مدرب إسبانيا: مستوى أوزبكستان لم يفاجئني ساعة | باريس 2024
أولمبياد باريس – تنس.. يانيك سينر ينسحب من المنافسات ساعة | باريس 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مركز جديد لـ صلاح مع ليفربول بسبب أرني سلوت؟ 2 الأهلي يعلن وقف البث المباشر لقناته الفضائية 3 مروان حمدي يعتذر لجماهير الأهلي 4 اتحاد اليد: شقيق عدلان الأكبر وقع للأهلي بدون مشاكل.. وهذا ما سيحدث لو ثبت توقيعه لناديين