انتخاب آية مدني كعضو اللجنة الأولمبية الدولية

الأربعاء، 24 يوليه 2024 - 22:16

كتب : FilGoal

أية مدني,

أعلنت أية مدني بطلة الخماسي الحديث السابقة انتخابها في اللجنة الأولمبية الدولية كعضو مستقل.

وحصدت أية مددني 86 صوتا كأكثر من حققت أصوات في الانتخابات.

وكشفت أية عبر حسابها الرسمي: "الحمد لله دائما وأبدا، عوض ربنا جميل حتى لو بعد حين".

أخبار متعلقة:
باريس 2024 - رئيس اللجنة الأولمبية: نفكر في سحب هواتف اللاعبين لزيادة التركيز دراجات - اللجنة الأولمبية تقرر عدم مشاركة شهد سعيد في الأولمبياد تفاصيل ما قاله وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية بشأن أزمة شهد وجنة.. وموقف رفعت دراجات - الأولمبية المصرية تشكل لجنة القيم لبحث أزمة مشاركة شهد في أولمبياد باريس

وأضافت "بعد خلف القسم، رسميا عضو اللجنة الأولمبية الدولية مستقل بأعلى الأصوات".

وأوضحت "حققت 86 نعم مقابل 1 رفض و6 ممتنعين".

واختتمت أية مدني "شكرا لأعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الدولية، أعلى منصب إداري دولي يمكن أن يحلم به، الحمد لله".

وتقام منافسات أولمبياد باريس خلال الفترة من 24 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل.

وسبق وأن شاركت أية مدني في دورة الألعاب الأولمبية.

اللجنة الأولمبية أية مدني
نرشح لكم
كرة طائرة - خبر في الجول - جلسة منتظرة بعد الأولمبياد لحسم عودة لعبة لـ الزمالك أولمبياد باريس - نائبة برلمانية وممارس لرياضتين ومصور سينمائي.. البعثة المصرية بشكل مختلف أولمبياد باريس – الكثير من المواجهات الصينية.. قرعة قوية للاعبي مصر في تنس الطاولة أولمبياد باريس – تنس.. يانيك سينر ينسحب من المنافسات بعد احتمالية سحب ميدالية أولمبياد ريو.. محمد إيهاب يصدر بيانا بشأن إعادة تحليل عينته أولمبياد باريس 2024 - استبعاد فارسة بريطانية بسبب مخالفة حقوق الحيوان الصلح بين شهد سعيد وجنة عليوة بعد الاجتماع مع وزير الرياضة أولمبياد باريس - ليبرون جيمس يحمل علم الولايات المتحدة في حفل الافتتاح
أخر الأخبار
الرياضية: 4 ملايين يورو.. اتحاد جدة يتحمل نصف راتب حمدالله مع الشباب ساعة | سعودي في الجول
أولمبياد باريس - مدرب المغرب: أشكر الأندية على تعاونها.. ونستحق الفوز على الأرجنتين ساعة | باريس 2024
أولمبياد باريس - فرنسا تستهل المشوار بثلاثية ضد أمريكا بذكريات 1998 ساعة | باريس 2024
نمر جديد.. موسى ديابي ينضم لـ اتحاد جدة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - بيراميدز يستفسر من الإسماعيلي عن عبد الرحمن مجدي.. والبنك الأهلي يقدم عرضا 2 ساعة | الكرة المصرية
كرة طائرة - خبر في الجول - جلسة منتظرة بعد الأولمبياد لحسم عودة لعبة لـ الزمالك 2 ساعة | كرة طائرة
أولمبياد باريس - نائبة برلمانية وممارس لرياضتين ومصور سينمائي.. البعثة المصرية بشكل مختلف 2 ساعة | باريس 2024
أولمبياد باريس – الكثير من المواجهات الصينية.. قرعة قوية للاعبي مصر في تنس الطاولة 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مركز جديد لـ صلاح مع ليفربول بسبب أرني سلوت؟ 2 مروان حمدي يعتذر لجماهير الأهلي 3 اتحاد اليد: شقيق عدلان الأكبر وقع للأهلي بدون مشاكل.. وهذا ما سيحدث لو ثبت توقيعه لناديين 4 بسبب الشحات والشيبي.. مشادة وطرد ضمن أزمة كبيرة في مباراة بيراميدز والأهلي