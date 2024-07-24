انتخاب آية مدني كعضو اللجنة الأولمبية الدولية
الأربعاء، 24 يوليه 2024 - 22:16
كتب : FilGoal
أعلنت أية مدني بطلة الخماسي الحديث السابقة انتخابها في اللجنة الأولمبية الدولية كعضو مستقل.
وحصدت أية مددني 86 صوتا كأكثر من حققت أصوات في الانتخابات.
وكشفت أية عبر حسابها الرسمي: "الحمد لله دائما وأبدا، عوض ربنا جميل حتى لو بعد حين".
وأضافت "بعد خلف القسم، رسميا عضو اللجنة الأولمبية الدولية مستقل بأعلى الأصوات".
وأوضحت "حققت 86 نعم مقابل 1 رفض و6 ممتنعين".
واختتمت أية مدني "شكرا لأعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الدولية، أعلى منصب إداري دولي يمكن أن يحلم به، الحمد لله".
وتقام منافسات أولمبياد باريس خلال الفترة من 24 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل.
وسبق وأن شاركت أية مدني في دورة الألعاب الأولمبية.
نرشح لكم
كرة طائرة - خبر في الجول - جلسة منتظرة بعد الأولمبياد لحسم عودة لعبة لـ الزمالك أولمبياد باريس - نائبة برلمانية وممارس لرياضتين ومصور سينمائي.. البعثة المصرية بشكل مختلف أولمبياد باريس – الكثير من المواجهات الصينية.. قرعة قوية للاعبي مصر في تنس الطاولة أولمبياد باريس – تنس.. يانيك سينر ينسحب من المنافسات بعد احتمالية سحب ميدالية أولمبياد ريو.. محمد إيهاب يصدر بيانا بشأن إعادة تحليل عينته أولمبياد باريس 2024 - استبعاد فارسة بريطانية بسبب مخالفة حقوق الحيوان الصلح بين شهد سعيد وجنة عليوة بعد الاجتماع مع وزير الرياضة أولمبياد باريس - ليبرون جيمس يحمل علم الولايات المتحدة في حفل الافتتاح