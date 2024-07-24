انتخاب آية مدني كعضو اللجنة الأولمبية الدولية

أعلنت أية مدني بطلة الخماسي الحديث السابقة انتخابها في اللجنة الأولمبية الدولية كعضو مستقل.

وحصدت أية مددني 86 صوتا كأكثر من حققت أصوات في الانتخابات.

وكشفت أية عبر حسابها الرسمي: "الحمد لله دائما وأبدا، عوض ربنا جميل حتى لو بعد حين".

وأضافت "بعد خلف القسم، رسميا عضو اللجنة الأولمبية الدولية مستقل بأعلى الأصوات".

وأوضحت "حققت 86 نعم مقابل 1 رفض و6 ممتنعين".

واختتمت أية مدني "شكرا لأعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الدولية، أعلى منصب إداري دولي يمكن أن يحلم به، الحمد لله".

وتقام منافسات أولمبياد باريس خلال الفترة من 24 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل.

وسبق وأن شاركت أية مدني في دورة الألعاب الأولمبية.