خبر في الجول – اتفاق بين الأهلي ويحيى عطية الله على الانتقال.. وأمر يعطل الصفقة

توصل الأهلي لاتفاق مع المدافع المغربي يحيى عطية الله لاعب سوتشي الروسي على تفاصيل التعاقد الشخصية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي تأكد من رغبة عطية الله في ارتداء قميصه وهو ما سهل التفاوض حول تفاصيل التعاقد الشخصية.

لكن هناك خلاف مادي حاليا بين الأهلي وسوتشي الروسي حول تفاصيل التعاقد لكنه ليس كبيرا وتجرى مفاوضات حاليا لإنهائه.

وتحدث وكيل عطية الله لقناة "إم بي سي مصر" في وقت سابق قائلا: "هناك اتصال بيننا وبين أمير توفيق ونحاول نرى كيف تتم الصفقة سواء إعارة أو انتقال نهائي".

وأكمل "هناك اتصالات من فرق أخرى لكن اللاعب يفضل الانتقال إلى الأهلي".

وعن العروض الأخرى قال محسن المعادي: "رغبة يحيى عطية الله هي اللعب للأهلي، هناك أندية سعودية وتركية وروسية تريد ضمه لكنه يريد الانتقال للأهلي".

وبسؤاله عن هل هناك أندية مصرية فاوضت اللاعب أجاب "ليست مفاوضات ولكنه مجرد حديث شفهي".

وانضم عطية الله قادما من الوداد إلى سوتشي في يناير الماضي وخاض فقط 11 مباراة وسجل هدفا وحيدا وصنع ثلاثة.

وسبق وواجه عطية الله الأهلي خمس مرات من قبل حينما كان لاعبا في صفوف الوداد المغربي، وفاز مرة وتعادل في مثلها وخسر من المارد الأحمر ثلاث مرات.

وسجل عطية الله هدفا من قبل ضد الأهلي.

وشارك عطية الله مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022 والذي حقق إنجازا تاريخيا بالتأهل لنصف النهائي ومن ثم الحصول على المركز الرابع لأول مرة في تاريخ أي منتخب إفريقي وعربي.