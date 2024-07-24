خبر في الجول - الأهلي يتفق مع الخلود على موعد رحيل ديانج

الأربعاء، 24 يوليه 2024 - 21:59

كتب : أحمد الخولي

احتفال بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا

أتم النادي الأهلي اتفاقه مع الخلود السعودي على موعد رحيل أليو ديانج لاعب وسط الفريق.

وكان الخلود السعودي قد توصل لاتفاق مع الأهلي على ضم ديانج الموسم المقبل على سبيل الإعارة.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي قد اتفق مع الخلود على رحيل ديانج عقب مواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري والمقرر لها يوم الإثنين المقبل.

أخبار متعلقة:
والده: مصطفى أشرف يمتلك عدة عروض أوروبية ومصرية.. وكان قريبا من الأهلي مروان حمدي يعتذر لجماهير الأهلي بيراميدز: وقعنا عقوبات على كل مخطئ في مباراة الأهلي البنك الأهلي يمدد تعاقده مع طارق مصطفى

وأتم الخلود اتفاقه مع النادي الأهلي على ضم المالي أليو ديانج لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وكان FilGoal.com قد كشف أن الصفقة تقترب من 500 ألف دولار.

وكان محمد الخليفة رئيس الخلود السعودي تحدث عبر قناة "إم بي سي مصر 2" قائلا: "إن تم حسم الصفقة كان سيتم الإعلان من جانب الأهلي والخلود. المفاوضات مستمرة ولا شيء رسمي حتى الآن".

وأضاف "هناك برنامج للاستقطابات مدعوم من الحكومة للدوري السعودي، حين نرسل المقترحات لهذا البرنامج ونحصل على الموافقات من الممكن أن يتم الإعلان رسميا عن الصفقة".

وأوضح "ولكن حتى الآن لم يتم شيء رسمي يستدعي الإعلان".

وخاض ديانج الموسم الجاري 24 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم دون أن يسجل أو يصنع.

وشارك الدولي المالي مع الأهلي في 212 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 11 في جميع المسابقات.

وحصد لاعب الوسط البالغ 26 عاما 15 لقبا متنوعا مع الأهلي بالإضافة لبرونزية كأس العالم للأندية مرتين.

الأهلي أليو ديانج الخلود الدوري السعودي
نرشح لكم
خبر في الجول – اتفاق بين الأهلي ويحيى عطية الله على الانتقال.. وأمر يعطل الصفقة السد القطري يخطف جوهرة اتحاد العاصمة زكريا الوردي إلى النصر الكويتي العراقي الثاني في إيطاليا.. كومو يضم علي جاسم من الكهرباء في الجول يكشف موقف محمد عبد المنعم من اهتمام بولونيا بضمه.. والخطوة المقبلة أثليتك: الكشف الطبي يفصل كالافيوري عن الانتقال لـ أرسنال ناتشو يجهش بالبكاء في حفل وداع ريال مدريد دي مارزيو: لتعويض كالافيوري؟ بولونيا مهتم بضم محمد عبد المنعم
أخر الأخبار
انتخاب آية مدني كعضو اللجنة الأولمبية الدولية 25 دقيقة | رياضات أخرى
خبر في الجول – اتفاق بين الأهلي ويحيى عطية الله على الانتقال.. وأمر يعطل الصفقة 27 دقيقة | الدوري المصري
أولمبياد باريس - أمجاد يا عرب.. العراق يفوز على أوكرانيا ويتقاسم الصدارة مع المغرب 36 دقيقة | باريس 2024
خبر في الجول - الأهلي يتفق مع الخلود على موعد رحيل ديانج 42 دقيقة | ميركاتو
أولمبياد باريس - ماسكيرانو: ما حدث فضحية.. وتم اقتحام أرضية الملعب 7 مرات ساعة | باريس 2024
السد القطري يخطف جوهرة اتحاد العاصمة 2 ساعة | الوطن العربي
انتهت في أولمبياد باريس - العراق 2-1 أوكرانيا.. 3 نقاط ثمينة 2 ساعة | باريس 2024
أولمبياد باريس - بداية محبطة.. المنتخب الأولمبي يتعادل سلبيا أمام الدومينيكان 2 ساعة | باريس 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مركز جديد لـ صلاح مع ليفربول بسبب أرني سلوت؟ 2 الأهلي يعلن وقف البث المباشر لقناته الفضائية 3 مروان حمدي يعتذر لجماهير الأهلي 4 اتحاد اليد: شقيق عدلان الأكبر وقع للأهلي بدون مشاكل.. وهذا ما سيحدث لو ثبت توقيعه لناديين