خبر في الجول - الأهلي يتفق مع الخلود على موعد رحيل ديانج

أتم النادي الأهلي اتفاقه مع الخلود السعودي على موعد رحيل أليو ديانج لاعب وسط الفريق.

وكان الخلود السعودي قد توصل لاتفاق مع الأهلي على ضم ديانج الموسم المقبل على سبيل الإعارة.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي قد اتفق مع الخلود على رحيل ديانج عقب مواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري والمقرر لها يوم الإثنين المقبل.

وأتم الخلود اتفاقه مع النادي الأهلي على ضم المالي أليو ديانج لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وكان FilGoal.com قد كشف أن الصفقة تقترب من 500 ألف دولار.

وكان محمد الخليفة رئيس الخلود السعودي تحدث عبر قناة "إم بي سي مصر 2" قائلا: "إن تم حسم الصفقة كان سيتم الإعلان من جانب الأهلي والخلود. المفاوضات مستمرة ولا شيء رسمي حتى الآن".

وأضاف "هناك برنامج للاستقطابات مدعوم من الحكومة للدوري السعودي، حين نرسل المقترحات لهذا البرنامج ونحصل على الموافقات من الممكن أن يتم الإعلان رسميا عن الصفقة".

وأوضح "ولكن حتى الآن لم يتم شيء رسمي يستدعي الإعلان".

وخاض ديانج الموسم الجاري 24 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم دون أن يسجل أو يصنع.

وشارك الدولي المالي مع الأهلي في 212 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 11 في جميع المسابقات.

وحصد لاعب الوسط البالغ 26 عاما 15 لقبا متنوعا مع الأهلي بالإضافة لبرونزية كأس العالم للأندية مرتين.