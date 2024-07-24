السد القطري يخطف جوهرة اتحاد العاصمة
الأربعاء، 24 يوليه 2024 - 20:40
كتب : FilGoal
أتم نادي السد القطري إجراءات التعاقد مع الجزائري عبد الصمد بوناصر بداية من الموسم المقبل.
عبد الصمد بوناصر
النادي : اتحاد الجزائر
وانضم بوناصر لصفوف نادي السد قادما من صفوف اتحاد العاصمة.
وأعلن السد تعاقده بشكل رسمي مع بوناصر لمدة 5 سنوات بعد إتمام الاتفاق مع ناديه الجزائري.
وكانت تقارير جزائرية قد أشارت في وقت سابق إلى أن بوناصر سيكلف السد نحو 3 ملايين يورو.
انتقال بوناصر لصفوف السد جاء بعد أيام من رحيله وميله في خط الدفاع زين الدين بلعيد إلى سان ترويدن البلجيكي بعدما كان قريبا من الأهلي.
بوناصر صاحب الـ 19 عاما هو احد أبناء اتحاد العاصمة ويلعب في الفريق الأول منذ صيف 2022.
بوناصر خاض 35 مباراة وسجل هدفا في جميع المسابقات وساهم في تتويج فريقه بالكونفدرالية في الموسم قبل الماضي.
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السد القطري يخطف جوهرة اتحاد العاصمة 25 دقيقة | الوطن العربي