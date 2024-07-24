أولمبياد باريس - بداية محبطة.. المنتخب الأولمبي يتعادل سلبيا أمام الدومينيكان

الأربعاء، 24 يوليه 2024 - 19:55

كتب : محمد سمير

أسامة فيصل - منتخب مصر الأولمبي ضد الدومينيكان

بدأ منتخب مصر الأولمبي مشواره في أولمبياد باريس ببداية محبطة أمام جمهورية الدومينيكان.

وتعادل منتخب مصر الأولمبي سلبيا أمام الدومينيكان، في الجولة الأولى من دور المجموعات بمنافسات كرة القدم.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام أوزبكستان في تمام السادسة من مساء السبت.

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ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي.

التشكيل

شهد تشكيل روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي غياب أحمد نبيل كوكا عن القائمة واستبداله بمحمد حمدي.

ويأتي ذلك بسبب عدم تعافي كوكا من الإصابة التي لحقت به بمباراة أوكرانيا الودية.

وتواجد ثنائي فوق السن محمد النني وأحمد زيزو في التشكيل الأساسي.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بسيطرة مصرية على الكرة بحثا عن افتتاح التسجيل مبكرا.

وطالب لاعبو منتخب مصر بركلة جزاء في الدقيقة السابعة بسبب لمسة يد على لاعب الدومينيكان عند رفع إبراهيم عادل كرة عرضية.

وسجل بيتر فيديريكو هدفا في الدقيقة 13 بعد خطأ من حسام عبد المجيد قبل أن تلغي اليابانية يوشيما ياماشيتا الهدف بسبب ارتكاب خطأ من لاعب الدومينيكان.

واستمر ضغط الدومينيكان المفاجيء بعد تراجع لاعبي منتخب مصر.

وكاد أن يسجل هاينز مرشيل هدفا محققا في الدقيقة 16 ولكن أنقذ عمر فايد الكرة من على خط المرمى.

ورد منتخب مصر بعرضية رائعة في الدقيقة 19 لكن حولها أسامة فيصل برأسية أعلى العارضية.

وأخطأ عمر فايد في استلام الكرة بالدقيقة 34 ولكن وصلت تسديدة لاعب الدومينيكان بسهولة في يد حمزة علاء.

وأهدر إبراهيم عادل هدفا محققا في الدقيقة 38 بتسديدة قوية ولكن مرت أعلى العارضة.

وأنقذ القائم الأيمن لحارس مرمى الدومينيكان هدفا محققا لمنتخب مصر بعد تسديدة النني الرائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 43.

مصطفى محمد

وظهر مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر الأول ولاعب نادي نانت في مدرجات ملعب فريقه لمساندة المنتخب الأولمبي في لقطة تليفزيونية بين شوطي اللقاء.

وكان مصطفى محمد أحد أبرز الأسماء المرشحة لتدعيم قائمة المنتخب الأولمبي ولكن حرمته الإصابة من التواجد.

الشوط الثاني

كاد منتخب مصر أن يفتتح التسجيل مبكرا في الدقيقة 50 بعد عرضية كريم الدبيس ولكن رأسية زيزو مرت بجوار القائم.

وشهد الشوط الثاني سيطرة من لاعبي الدومينيكان على الكرة مع تراجع المنتخب المصري.

وباغت محمد شحاتة دفاعات الدومينيكان بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

ودفع ميكالي ببلال مظهر لتدعيم الهجوم بدلا من أسامة فيصل في الدقيقة 77.

وأهدر عمر فايد هدفا محققا في الدقيقة 83 بعد تقدم حارس المرمى ومرت رأسيته بعيدا عن المرمى.

ومن أجل إنقاذ الموقف دفع ميكالي بالثلاثي محمد حمدي ومصطفى سعد وزياد كمال بدلا من إبراهيم عادل وأحمد قطة وكريم الدبيس في الدقيقة 86.

الخطوة المقبلة

يواجه المنتخب المصري الأولمبي صعوبة حاليا في التأهل لربع النهائي بعد التعادل مع الدومينيكان أسهل فرق المجموعة.

ويلعب الفراعنة أمام أوزبكستان في تمام السادسة من مساء السبت المقبل.

بينما يختتم منتخب مصر مشواره يوم الثلاثاء بمواجهة إسبانيا في دور المجموعات.

وكان منتخب إسبانيا قد خطف الفوز أمام أوزبكستان بهدفين مقابل هدف واحد.

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