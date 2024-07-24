زكريا الوردي إلى النصر الكويتي

الأربعاء، 24 يوليه 2024 - 19:27

كتب : FilGoal

زكريا الوردي - النصر الكويتي

أتم نادي النصر الكويتي إجراءات التعاقد مع المغربي زكريا الوردي خلال هذا الصيف.

وانضم الوردي لصفوف النصر الكويتي قادما من الرجاء المغربي.

وأعلن النصر تعاقده بشكل رسمي مع الوردي لتعزيز وسط ملعبه في موسم 2024-2025.

الوردي سبق له الانضمام لنادي الزمالك في صيف 2022 في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع الرجاء البيضاوي المغربي.

ولعب الوردي البالغ من العمر 24 عاما مع الزمالك 6 مباريات بواقع 3 في الدوري المصري، ومباراتين في دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى لقاء السوبر.

وشارك الوردي في مباراة السوبر المصري أمام الأهلي التي خسرها الزمالك بثنائية، وتسبب في الهدف الأول للأحمر الذي سجله البرازيلي برونو سافيو.

وقرر الوردي الرحيل عن صفوف الزمالك بعد 3 أشهر فقط من انضمامه للفريق ليعود إلى صفوف الرجاء مجددا ومنه إلى النصر الكويتي.

الرجاء المغربي زكريا الوردي
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