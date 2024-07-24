في الجول يكشف موقف محمد عبد المنعم من اهتمام بولونيا بضمه.. والخطوة المقبلة

الأربعاء، 24 يوليه 2024 - 18:40

كتب : أحمد الخولي

محمد عبد المنعم - الأهلي

لم يصل محمد عبد المنعم أي عروض رسمية حتى الآن، رغم اهتمام بعض الأندية وعلى رأسها بولونيا الإيطالي.

كشف جيانلوكا دي مارزيو الصحفي الإيطالي الموثوق عن اهتمام نادي بولونيا بضم محمد عبد المنعم مدافع الأهلي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن محمد عبد المنعم لم تصله أي عروض رسمية من أي فريق حتى الآن.

أخبار متعلقة:
والده: مصطفى أشرف يمتلك عدة عروض أوروبية ومصرية.. وكان قريبا من الأهلي مروان حمدي يعتذر لجماهير الأهلي بيراميدز: وقعنا عقوبات على كل مخطئ في مباراة الأهلي البنك الأهلي يمدد تعاقده مع طارق مصطفى

وقال مصدر مقرب من محمد عبد المنعم لـ FilGoal.com: "علمنا باهتمام بولونيا بضم محمد عبد المنعم ولكننا ننتظر وصول عرض رسمي".

وأضاف "بولونيا ليس الفريق الوحيد الذي يرغب في ضم اللاعب، ولكن هناك فرق أخرى خليجية وأوروبية على تواصل مبدئي مع الشركة المسئولة عن تسويق اللاعب".

المصدر أتبع "عبد المنعم يريد بداية رحلة احترافية في أندية لديها طموح البطولات وتكون بوابة له للأندية الكبرى على مستوى العالم".

وأتم "في الأيام المقبلة سيكون هناك تطورات كثيرة وسيتم إدخال الأهلي بشكل رسمي بكل شىء عندما تنضح الأمور".

وينتهي عقد محمد عبد المنعم مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل 2024/2025.

ويعمل نادي بولونيا لضم مدافع جديد لتلبية طلبات فينتشنزو إيتاليانو المدير الفني الجديد للفريق.

وتولى إيتاليانو منصب المدير الفني لفريق بولونيا بعد رحيل تياجو موتا مدرب الفريق السابق لتدريب يوفنتوس.

ويسعى بولونيا لضم مدافع جديد لتعويض رحيل مدافعه ريكاردو كالافيوري الذي اقترب كثيرا من الانضمام لصفوف أرسنال.

ولم ينضم كالافيوري لمعسكر بولونيا استعدادا للموسم الجديد، وذلك بسبب انشغاله بإنهاء مفاوضات انضمامه إلى أرسنال.

وظهر كالافيوري مع منتخب إيطاليا بمستوى مميز في كأس الأمم الأوروبية 2024 الماضية في ألمانيا.

ويشارك بولونيا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس بالدوري الإيطالي.

محمد عبد المنعم البالغ من العمر 25 سنة تم تصعيده للفريق الأول في الأهلي موسم 2017-2018 لكنه لم يشارك وخرج للإعارة مع سموحة ثم مودرن سبورت، قبل أن يعود للأهلي مطلع عام 2022.

وفي الموسم الحالي لعب عبد المنعم مع الأهلي 42 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها هدفين.

ومع الأهلي حقق عبد المنعم الدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصري 3 مرات، ودوري أبطال إفريقيا مرتين.

الأهلي بولونيا محمد عبد المنعم
نرشح لكم
زكريا الوردي إلى النصر الكويتي العراقي الثاني في إيطاليا.. كومو يضم علي جاسم من الكهرباء أثليتك: الكشف الطبي يفصل كالافيوري عن الانتقال لـ أرسنال ناتشو يجهش بالبكاء في حفل وداع ريال مدريد دي مارزيو: لتعويض كالافيوري؟ بولونيا مهتم بضم محمد عبد المنعم رومانو: تشيلسي قدم عرضه الأول لحارس فياريال النصيري يصل تركيا لإتمام تعاقده مع فنربخشة مدير تعاقدات السويحلي الليبي: أتمننا صفقة محمود علاء.. ولاعب آخر من الدوري المصري يقترب
أخر الأخبار
زكريا الوردي إلى النصر الكويتي 27 دقيقة | الوطن العربي
أولمبياد باريس - قصة مثيرة حدثت في مباراة المغرب والأرجنتين بعد الهدف القاتل 35 دقيقة | باريس 2024
العراقي الثاني في إيطاليا.. كومو يضم علي جاسم من الكهرباء 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف موقف محمد عبد المنعم من اهتمام بولونيا بضمه.. والخطوة المقبلة ساعة | ميركاتو
كما انفرد في الجول.. الألماني زينباور مديرا فنيا للوحدة السعودي ساعة | الوطن العربي
أولمبياد باريس - الأرجنتين تخطف نقطة مثيرة في الـ +106 أمام المغرب ساعة | باريس 2024
بعد احتمالية سحب ميدالية أولمبياد ريو.. محمد إيهاب يصدر بيانا بشأن إعادة تحليل عينته ساعة | رياضات أخرى
أولمبياد باريس – إسبانيا تنجو من مفاجأة مبكرة وتسقط أوزباكستان في مجموعة مصر ساعة | باريس 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "استثنائي".. مدرب ليفربول يشيد بما فعله صلاح في السباق القاسي 2 مركز جديد لـ صلاح مع ليفربول بسبب أرني سلوت؟ 3 الأهلي يعلن وقف البث المباشر لقناته الفضائية 4 مروان حمدي يعتذر لجماهير الأهلي