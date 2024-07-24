في الجول يكشف موقف محمد عبد المنعم من اهتمام بولونيا بضمه.. والخطوة المقبلة

لم يصل محمد عبد المنعم أي عروض رسمية حتى الآن، رغم اهتمام بعض الأندية وعلى رأسها بولونيا الإيطالي.

كشف جيانلوكا دي مارزيو الصحفي الإيطالي الموثوق عن اهتمام نادي بولونيا بضم محمد عبد المنعم مدافع الأهلي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن محمد عبد المنعم لم تصله أي عروض رسمية من أي فريق حتى الآن.

وقال مصدر مقرب من محمد عبد المنعم لـ FilGoal.com: "علمنا باهتمام بولونيا بضم محمد عبد المنعم ولكننا ننتظر وصول عرض رسمي".

وأضاف "بولونيا ليس الفريق الوحيد الذي يرغب في ضم اللاعب، ولكن هناك فرق أخرى خليجية وأوروبية على تواصل مبدئي مع الشركة المسئولة عن تسويق اللاعب".

المصدر أتبع "عبد المنعم يريد بداية رحلة احترافية في أندية لديها طموح البطولات وتكون بوابة له للأندية الكبرى على مستوى العالم".

وأتم "في الأيام المقبلة سيكون هناك تطورات كثيرة وسيتم إدخال الأهلي بشكل رسمي بكل شىء عندما تنضح الأمور".

وينتهي عقد محمد عبد المنعم مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل 2024/2025.

ويعمل نادي بولونيا لضم مدافع جديد لتلبية طلبات فينتشنزو إيتاليانو المدير الفني الجديد للفريق.

وتولى إيتاليانو منصب المدير الفني لفريق بولونيا بعد رحيل تياجو موتا مدرب الفريق السابق لتدريب يوفنتوس.

ويسعى بولونيا لضم مدافع جديد لتعويض رحيل مدافعه ريكاردو كالافيوري الذي اقترب كثيرا من الانضمام لصفوف أرسنال.

ولم ينضم كالافيوري لمعسكر بولونيا استعدادا للموسم الجديد، وذلك بسبب انشغاله بإنهاء مفاوضات انضمامه إلى أرسنال.

وظهر كالافيوري مع منتخب إيطاليا بمستوى مميز في كأس الأمم الأوروبية 2024 الماضية في ألمانيا.

ويشارك بولونيا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس بالدوري الإيطالي.

محمد عبد المنعم البالغ من العمر 25 سنة تم تصعيده للفريق الأول في الأهلي موسم 2017-2018 لكنه لم يشارك وخرج للإعارة مع سموحة ثم مودرن سبورت، قبل أن يعود للأهلي مطلع عام 2022.

وفي الموسم الحالي لعب عبد المنعم مع الأهلي 42 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها هدفين.

ومع الأهلي حقق عبد المنعم الدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصري 3 مرات، ودوري أبطال إفريقيا مرتين.