بعد احتمالية سحب ميدالية أولمبياد ريو.. محمد إيهاب يصدر بيانا بشأن إعادة تحليل عينته

أصدر الرباع المصري محمد إيهاب بيانا رسميا بشأن آخر تطورات إعادة تحليل عينته التي أخذت خارج المنافسة خلال دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو لعام 2016.

وأثار تقرير تم نشره على صفحة المحكمة الرياضية الدولية جدلا واسعا، باحتمالية سحب ميدالية أولمبية من مصر تعود إلى أولمبياد ريو 2016 بسبب المنشطات.

وقال محمد إيهاب في بيان:

"بداية يتوجه الرباع المصري محمد إيهاب بأسمي آيات الشكر لهذا الاهتمام الذي لمسه سواء من اشخاص أو جهات على رأسها أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وياسر ادريس رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية ومحمد عبد المقصود رئيس الاتحاد المصري لرفع الاثقال بالقضية المثارة حاليا مع الوكالة الدولية للاختبارات (ITA)".

"نود إطلاعكم على التطورات الأخيرة بشأن ما تم من اعادة تحليل عينته التي أخذت خارج المنافسة خلال دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو لعام 2016، حيث كانت نتيجة تحليل العينة سلبية عند تحليلها في مختبر ريو دي جانيرو المعتمد من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، ومع ذلك، وبعد إعادة تحليل العينة في مختبر لوزان بسويسرا، أظهرت

نتائج مغايرة إيجابية. فعملية إعادة التحليل هي عملية روتينية تحدث لكافة الأبطال الأولمبيين، حيث تحتفظ الهيئة المنظمة للأولمبياد بحق الاحتفاظ بعينات تلك الدورة لمدة 10 سنوات كاملة وإعادة تحليلها في أي وقت خلال تلك الفترة، حتى لو كانت سلبية".

"وإزاء ذلك فان اللوائح والقواعد الدولية تعطي الحق لكل رياضي يتعرض لهذه الظروف في اتخاذ إجراءات الرد على ما تم توجيهه إليه واتخاذ كافة الخطوات الفنية والقانونية فيما يعرف بمرحلة إدارة النتائج بمعرفة الوكالة الدولية

للاختبارات (IT). وما نود التأكيد عليه في هذه المرحلة أن هذه العملية تخضع للسرية التامة ولا تخضع لأي توضيحات إعلامية في الوقت الراهن الا في الحدود التي تحقق مصلحة اللاعب وذلك لحماية حقوق الأطراف المعنية وضمان نزاهة التحقيقات".

"وفي هذا الاطار فقد قمت بتوكيل مكتب ناصر وشركاه مستشارون قانونيون" رسمياً لتمثيلي تمثيلاً كاملاً في هذه القضية نظرا لما يتمتع به من خبره فنية وقانونية متخصصة في هذا النوع من القضايا التي تتطلب نوع من التدقيق الفني المتخصص في كافة الإجراءات الفنية المتعلقة بتحليل العينات، وذلك من خلال الخبراء المتخصصين في تحليل المواد المنشطة بالمكتب ممن لديهم خبرة عالية في قضايا سابقة محلية مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات (NADO) وأمام محكمة الكاس (CAS) بسويسرا، وسوف تدار القضية من الناحية القانونية والفنية باسمي من خلال ممثلي القانوني، الذي شرع بالفعل في أولي الإجراءات القانونية رداً على وكالة الدولية للاختبارات (ITA) خلال الميعاد القانوني المقرر".

"ونهيب بكافة الجهات ذات الصلة التنسيق مع ممثلنا القانوني لتوحيد الإجراءات ومنع الازدواجية التي قد تؤدي إلى اتخاذ خطوات مغايرة لمسار القضية وسيرها أو ينتج عنها الاضرار بالمركز القانوني للاعب، كما تؤكد على أن تلك الإجراءات تخضع لمعايير قياسية دولية تحفظ السرية والخصوصية للرياضيين، وندعو جميع الأطراف المعنية إلى التعامل معها طبقا لتلك المعايير الخاصة".

ماذا حدث؟

أثار تقرير تم نشره على صفحة المحكمة الرياضية الدولية جدلا واسعا، باحتمالية سحب ميدالية أولمبية من مصر تعود إلى أولمبياد ريو 2016 بسبب المنشطات.

وتعود الميدالية إلى الرباع المصري محمد إيهاب صاحب برونزية أولمبياد ريو دي جانيرو.

وكشف التقرير عن احتمالية سحب برونزية محمد إيهاب في أولمبياد ريو 2016 بسبب إيجابية عينته بعد إعادة تحليل عينات من تلك النسخة.

وأشار التقرير إلى احتواء عينة إيهاب على مادة ديانابول المنشطة.

ورد محمد إيهاب عبر صحفته الرسمية على تقرير المحكمة الرياضية الدولية متمسكا بعدم تناوله لأي مادة منشطة.

وكتب إيهاب "انتشر خبر على صفحة المحكمة الرياضية الدولية يفيد بأن العينة الخاصة بي في أولمبياد ريو به مادة منشطة تُدعى ديانابول وهي مادة معروفة للجميع أنها متفجرات، مادة تتواجد في الجسم أكثر من 6 أشهر وهو هرمون صريح كما يقولون".

وتابع "منذ 2014 وحتى 2022 دخلت برنامج فحص المنشطات دم وبول وتدريبات ومباريات، وشاركت في الكثير من البطولات قبلها وبعدها وفي نفس العام ولا توجد أي مشكلة في التحاليل واحتفظ بجميع الأوراق ومواعيدها".

وشدد إيهاب "قريبا التحقيقات ستظهر الحقيقة".

وأوضح الرباع المصري "لا أتهم أحدا بباطل ومثلي كباقي الفريق جميع فيتاميناتي الغذائية مسجلة بتقارير خاصة عام الأولمبياد".

وأضاف "أنا لا أخون بلدي أو الأمانة التي لطالما حملت اسمها فخرا واعتزازا لآخر يوم اعتزالي بمسيرتي الرياضية".

واختتم إيهاب "اختبار جديد من الله، اللهم ثبتنا على قول الحق، وأنصرنا على من افترى علينا فإنك القادر لا يعجزك شيء، لله الأمر من قبل ومن بعد".

وكان قد صدر في مارس 2022 قرارا من المحكمة الرياضية بسقوط نجات رحيموف لاعب كازاخستان في تحليل المنشطات مما قد يؤدي لسحب الميدالية الذهبية منه بنفس المنافسة وكان من المتوقع أن تتحول برونزية إيهاب إلى فضية.

ولم تتخذ اللجنة الأولمبية الدولية قرارها بشأن ميداليات منافسات وزن 77 كجم بأولمبياد ريو منذ قرار سقوط رحيموف في فخ المنشطات بمارس 2022 وحتى الآن.

وحقق إيهاب الميدالية البرونزية بعد رفع إجمالي 196 كجم.