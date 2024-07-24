أولمبياد باريس – إسبانيا تنجو من مفاجأة مبكرة وتسقط أوزباكستان في مجموعة مصر

فاز منتخب إسبانيا الأولمبي على منافسه أوزباكستان بهدفين لهدف اليوم الأربعاء في ملعب حديقة الأمراء في أولى جولات أولمبياد باريس 2024.

وأقيمت المباراة ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم كذلك كل من مصر وجمهورية الدومينيكان.

افتتح مارك بوبيل أهداف المباراة لإسبانيا في الدقيقة 28.

وأدرك منتخب أوزباكستان التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع عن طريق إلدور شومورودوف.

وأهدر سيرجيو جوميز لاعب إسبانيا ركلة جزاء لإسبانيا في الدقيقة 59.

لكن عقب ثلاث دقائق عوض سيرجيو جوميز خطأه وسجل هدفا ثانيا لإسبانيا أعاد به منتخب بلاده للتقدم في النتيجة.

ومن المقرر أن تواجه إسبانيا منافستها الدومينيكان السبت المقبل.

وسيلتقي منتخب أوزباكستان مع مصر.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بشكل هادئ إلى أن جاءت الدقيقة 17 حينما طلب منتخب أوزباكستان الحصول على ركلة جزاء بداعي عرقلة إلدور شومورودوف لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

وفي الدقيقة 29 تابع مارك بوبيل رأسية أبيل رويز وأودع الكرة في الشباك ليعلن عن تقدم المنتخب الإسباني.

وبينما كان الشوط الأول في طريقه نحو النهاية حصل منتخب أوباكستان على ركلة جزاء بعد عرقلة باو كوباريس لمحمدقدر خمرالييف.

وسجل إلدور شومورودوف ركلة الجزاء بنجاح ليدرك التعادل لبلاده.

وحصل منتخب إسبانيا على ركلة جزاء في الدقيقة 57 بعد إعاقة أحد اللاعبين.

لكن ركلة الجزاء التي سددها سيرجيو جوميز تصدى لها حارس أوزباكستان.

وعقب ثلاث دقائق فقط صحح سيرجيو جوميز خطأه وسجل هدفا ثانيا لإسبانيا ليعلن عن تقدم بلاده.

وكاد الحكم يحتسب ركلة جزاء لإسبانيا لكن تقنية الفيديو أكدت عدم وجود أي خطأ.

لم يحدث جديد لتنتهي المباراة بفوز إسبانيا بهدفين لهدف.