انتهت أولمبياد باريس - مصر (0)-(0) الدومينيكان.. تعادل سلبي

الأربعاء، 24 يوليه 2024 - 17:48

كتب : FilGoal

أحمد زيزو - منتخب مصر الأولمبي ضد الدومينيكان

يستهل منتخب مصر الأولمبي مشواره في أولمبياد باريس بمواجهة جمهورية الدومينيكان في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويقع منتخب مصر في المجموعة التي تضم بجواره كل من الدومينيكان وإسبانيا وأوزبكستان.

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نهاية المباراة

ق86 خروج إبراهيم عادل والدبيس وقطة ومشاركة مصطفى سعد ومحمد حمدي وزياد كمال

ق83 عمر فايد يهدر هدفا في المرمى الخالي

ق77 بلال مظهر يشارك بدلا من أسامة فيصل

ق72 تسديدة قوية من محمد شحاتة في يد حارس المرمى

ق50 زيزو يهدر هدفا محققا بعد عرضية الدبيس

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43 تسديدة قوية من النني تصطدم في القائم

ق38 تسديدة إبراهيم عادل أعلى العارضة

ق34 خطأ من عمر فايد ولكن تسديدة سهلة في يد حمزة علاء

ق19 أسامة فيصل يهدر الأول برأسية أعلى العارضة

ق16 عمر فايد ينقذ هدفا من على خط المرمى

ق13 هدف غير محتسب للدومينيكان بسبب خطأ ضد حسام عبد المجيد

ق12 سيطرة مصرية بحثا عن الأول

ق7 مطالبات بركلة جزاء بعد لمسة يد على لاعب الدومينيكان من عرضية إبراهيم عادل

انطلاق المباراة

أولمبياد باريس منتخب مصر
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