"القائد فقط".. إرشاد من فيفا لتعامل الفرق المشاركة بالأولمبياد مع الحكام

أصدر الاتحاد الدولية لكرة القدم "فيفا" إرشادات لجميع الفرق المشاركة في بطولات أولمبياد باريس 2024.

وينوه بيان فيفا على أنه لن يسمح إلا لقائد كل فريق في التواصل مع الحكم بمواقف معينة.

ويسعى فيفا من خلال هذا الإجراء من قبل منظمي المسابقات على مستوى العالم، إذا رغبوا في القيام بذلك.

وقال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم: "بدون حكام لا توجد كرة قدم، حماية حكام المباريات وضمان معامتلهم باحترام أمر أساسي لمستقبل اللعبة".

وتابع "تنفيذ إجراءات مثل (القائد فقط) أمر بالغ الأهمية للحفاظ على روح كرة القدم وحماية الذين يلتزمون بقوانينها".

وأشاد بيريلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي بالمبادرة.

وانطلقت منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس اليوم الأربعاء.

وتستضيف باريس نسخة 2024 من الأولمبياد خلال الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل.

بينما تنطلق منافسات كرة القدم والرجبي والقوس والسهم قبل حفل الافتتاح بسبب طول مدة المسابقة.