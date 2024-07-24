أولمبياد باريس – تشكيل الدومينيكان.. موهبة ريال مدريد يقود الدفاع

الأربعاء، 24 يوليه 2024 - 17:21

كتب : FilGoal

جمهورية الدومينيكان الأولمبي

أعلن إيباي جوميز المدير الفني لجمهورية الدومينيكان تشكيل فريقه لملاقاة مصر مساء اليوم الأربعاء.

ويلتقي منتخب مصر مع منافسه الدومينيكان في ملعب دي لابيجيور في أولى جولات أولمبياد باريس 2024 ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا كل من إسبانيا وأوزباكستان.

ويلعب إدجار بوجول في صفوف ريال مدريد الشباب إذ يبلغ من العمر 19 عاما.

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فيما يتواجد بيتر جونزاليس لاعب فالنسيا الحالي وريال مدريد السابق.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: خافيير فالديز

الدفاع: إدجار بوجول- خواو أوربايز- لويي دي لوكاس

الوسط: نويند لورينز- فرانشيسكو رييس- فابيان ميسينا- هاينز مورشيل- رافائيل نونيز

الهجوم: بيتر جونزاليس- أوسكار أورينا

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من إنريكي بويسل وجوشوا بايز وأنخيل موتنيس دي أوكا وإيديسون أزكونا وعمر دي لا كروز ونيلسون لومير وجوزيه دي ليون.

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