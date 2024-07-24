أولمبياد باريس – تشكيل مصر.. زيزو والنني أساسيان ضد الدومينيكان

الأربعاء، 24 يوليه 2024 - 17:04

كتب : أحمد الخولي

منتخب مصر - كأس العرب - زيزو

أعلن روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي تشكيل الفراعنة استعدادا لملاقاة جمهورية الدومينيكان مساء اليوم الأربعاء.

ويلتقي منتخب مصر مع منافسه الدومينيكان في ملعب دي لابيجيور في أولى جولات أولمبياد باريس 2024 ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا كل من إسبانيا وأوزباكستان.

وجاء التشكيل كالتالي:

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حراسة المرمى: حمزة علاء

الدفاع: أحمد عيد – حسام عبد المجيد – عمر فايد – كريم الدبيس

الوسط: محمد شحاتة – محمد النني – أحمد عاطف "قطة"

الهجوم: أحمد "سيد" زيزو – أسامة فيصل – إبراهيم عادل

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من علي الجابري وزياد كمال ومصطفى سعد ومحمد طارق وبلال مظهر ومحمد حمدي.

واستبعد ميكالي من القائمة كل من أحمد نبيل "كوكا" للإصابة ودخل بدلا منه من القائمة الاحتياطية محمد حمدي.

ويتواجد في القائمة الاحتياطية كل من محمد سيحا ومحمد المغربي وأحمد عبد النبي.

فيما يغيب محمود صابر عن المباراة لطرده في نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

وتنص القواعد في الأولمبياد على بقاء سبعة لاعبين على مقاعد البدلاء لكن بسبب طرد محمود صابر فإن منتخب مصر يخوض المباراة منقوصا على الدكة.

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