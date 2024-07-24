ناتشو يجهش بالبكاء في حفل وداع ريال مدريد

أقام نادي ريال مدريد حفلا لتكريم وتوديع لناتشو فرنانديز بعد رحيله من الفريق.

الشهر الماضي، أكد نادي القادسية السعودي ضم ناتشو فيرنانديز قائد ريال مدريد السابق في صفقة انتقال حر.

وأقيم الحفل في مدينة ريال مدريد بحضور فلورنتينو بيريز رئيس النادي يوم الأربعاء.

وأجهش ناتشو بالبكاء في أكثر من مناسبة خلال الحفل.

وقال فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد: "نحن المدريديستا ممتنون لكل ما قدمته من أجل هذا الشعار".

وأضاف "أريدك ان تعرف اننا نشعر بأقصى درجات الفخر تجاه أحد أكثر اللاعبين الأسطوريين في ريال مدريد".

وحضر الحفل أيضاً كارلو أنشيلوتي وزملاؤه في غرفة الملابس، ومنهم تيبو كورتوا، لوكاس فازكيز، براهيم دياز، لونين، ثيبايوس، فران غارسيا وخيسوس فاييخو. وأساطير النادي ومنهم راؤول جونزاليس وألفارو أربيلوا وسنتياجو سولاري.

وقال ناتشو: "يمكنني قضاء ساعات في سرد ​​الحكايات عن كل الأشياء الجيدة التي عشتها هنا، لكنني أفضل التركيز على ما قدمتموه لي، وليس باستطاعتي رد الجميل".

وأضاف "سرت على الطريق نفسه ما يقرب من 24 عاماً، كانت أغادر منزلي باتجاه منزلي الآخر، للتواجد مع عائلتي الأخرى. كان الأمر بمثابة البقاء في المنزل. تخيلوا ما كان يعنيه لي ان أصعد خطوة واحدة في كل موسم ثم اختتام مسيرتي بصفتي قائد كأس أبطال أوروبا الـ15".

وأتم "أودعكم وأنا أشعر براحة البال بعدما قدمت كل ما لديّ من قوة، وهذه النهاية هي أجمل ما يمكن أن أتخيله، أرحل بصفتي قائداً لفريقي وبعد الفوز بألقابٍ كثيرة. الآن، أنا بحاجة لمواجهة تحديات جديدة مع عائلتي".

ورحل ناتشو فيرنانديز بعد 23 سنة قضاها في صفوف فرق الملكي المختلفة.

ويرتبط المدافع الإسباني بالنادي السعودي لموسمين مقبلين.

سيتقاضى ناتشو ما يقارب من 10 ملايين يورو في الموسم الواحد، حسب التقارير.

وبذلك وضع اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً حداً لمسيرته في ريال مدريد.

ولعب ناتشو 364 مباراة مع الفريق الأول لريال مدريد وحقق 26 لقبا مختلفا.

ونشر ريال مدريد بيانا عن رحيل قائده، وجاء على النحو التالي:

يعلن نادي ريال مدريد أن القائد ناتشو قرر إنهاء مسيرته كلاعب في النادي الملكي.

يريد ريال مدريد التعبير عن امتنانه ومحبته لناتشو، أحد أعظم أساطير نادينا.

وصل ناتشو إلى ريال مدريد في عام 2001، عندما كان عمره 10 سنوات فقط، ولعب في جميع فئات فريق الشباب حتى أصبح لاعباً في الفريق الأول في عام 2012.

ومنذ ذلك الحين، دافع عن قميصنا لمدة 12 موسما. الأكثر نجاحاً في تاريخ ريال مدريد. طوال هذا الوقت، لعب 364 مباراة وفاز بـ 26 لقبًا: 6 دوري أبطال أوروبا، 5 كأس العالم للأندية، 4 كأس السوبر الأوروبي، 4 دوري، 2 كأس الملك و5 كأس السوبر الإسباني.

بالإضافة إلى ذلك، أصبح مع المنتخب الإسباني بطل أوروبا تحت 21 عامًا وبطل دوري الأمم، ويلعب حاليا في بطولة يورو 2024 في ألمانيا.

أنهى ناتشو مسيرته في ريال مدريد بصفته القائد الذي رفع كأس دوري أبطال أوروبا الـ15 في ويمبلي، كواحد من اللاعبين الخمسة الذين فازوا بـ6 كؤوس أوروبية ومع أكبر عدد من الألقاب في تاريخ ريال مدريد.