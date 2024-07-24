دي مارزيو: لتعويض كالافيوري؟ بولونيا مهتم بضم محمد عبد المنعم

الأربعاء، 24 يوليه 2024 - 16:28

كتب : عمرو عبد المنعم

محمد عبد المنعم

دخل محمد عبد المنعم مدافع الأهلي ومنتخب مصر ضمن دائرة اهتمامات نادي بولونيا الإيطالي.

وكشف جيانلوكا دي مارزيو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات لدى شبكة سكاي سبورت إيطاليا، أن محمد عبد المنعم ضمن عدة أسماء يهتم نادي بولونيا لضمها في الصيف الجاري.

ويعمل نادي بولونيا لضم مدافع جديد لتلبية طلبات فينتشنزو إيتاليانو المدير الفني الجديد للفريق.

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وتولى إيتاليانو منصب المدير الفني لفريق بولونيا بعد رحيل تياجو موتا مدرب الفريق السابق لتدريب يوفنتوس.

ويسعى بولونيا لضم مدافع جديد لتعويض رحيل مدافعه ريكاردو كالافيوري الذي اقترب كثيرا من الانضمام لصفوف أرسنال.

ولم ينضم كالافيوري لمعسكر بولونيا استعدادا للموسم الجديد، وذلك بسبب انشغاله بإنهاء مفاوضات انضمامه إلى أرسنال.

وظهر كالافيوري مع منتخب إيطاليا بمستوى مميز في كأس الأمم الأوروبية 2024 الماضية في ألمانيا.

ويشارك بولونيا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس بالدوري الإيطالي.

محمد عبد المنعم البالغ من العمر 25 سنة تم تصعيده للفريق الأول في الأهلي موسم 2017-2018 لكنه لم يشارك وخرج للإعارة مع سموحة ثم مودرن سبورت، قبل أن يعود للأهلي مطلع عام 2022.

وفي الموسم الحالي لعب عبد المنعم مع الأهلي 42 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها هدفين.

ومع الأهلي حقق عبد المنعم الدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصري 3 مرات، ودوري أبطال إفريقيا مرتين.

الأهلي بولونيا محمد عبد المنعم
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