انتهت مجموعة مصر - إسبانيا (2) - (1) أوزبكستان.. انتصار الماتادور

الأربعاء، 24 يوليه 2024 - 15:55

كتب : FilGoal

مارك بوبيل - أوزباكستان الأولمبي - إسبانيا الأولمبي - أولمبياد باريس 2024

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة إسبانيا ضد أوزباكستان في الجولة الأولى من منافسات كرة القدم بأولمبياد بارس 2024.

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نهاية المباراة بانتصار إسبانيا بهدفين لهدف.

ق89: منتخب إسبانيا مازال متقدما في النتيجة بهدفين لهدف.

ق62: سيرجيو جوميز يعوض الإخفاق ويسجل الثاني لإسبانيا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق59: أووووووه سيرجيو جوميز يهدر ركلة جزاء لإسبانيا.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول.

ق45+2. جووووول التعادل لأوزبكستان عن طريق إلدور شوموردوف.

ق45. ركلة جزاااء لأوزبكستان احتسبت على باو كوبارسي.

ق28. جووووول أول لإسبانيا عن طريق مارك بوبيل بمتابعة لرأسية أبيل رويز من ليتابع الكرة بقدمه في الشباك.

بداية المباراة.

بداية المباراة بعد قليل

أوزبكستان إسبانيا أولمبياد باريس 2024
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