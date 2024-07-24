أولمبياد باريس - مجموعة مصر.. ثنائي برشلونة يقود تشكيل إسبانيا لمواجهة أوزبكستان
الأربعاء، 24 يوليه 2024 - 15:06
كتب : FilGoal
أعلن سانتي دينيا مدرب منتخب إسبانيا الأولمبي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد أوزبكستان.
ويلتقي منتخب إسبانيا مع أوزبكستان في الجولة الأولى من دور مجموعات أولمبياد باريس 2024.
ويقود فيرمين لوبيز وباو كوبارسي ثنائي برشلونة تشكيل إسبانيا.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحرس: أرناو تيناس.
الدفاع: مارك بوبيل – إريك جارسيا – باو كوبارسي – خوان ميراندا.
الوسط: بابلو باريوس – أليكس باينا – فيرمين لوبيز.
الهجوم: أيمار أوروز – أبيل رويز – سيرجيو جوميز.
ويتواجد منتخب إسبانيا في المجموعة الثالثة بجانب كل من مصر وأوزبكستان وجمهورية الدومينيكان.
نرشح لكم
أولمبياد باريس - بداية محبطة.. المنتخب الأولمبي يتعادل سلبيا أمام الدومينيكان أولمبياد باريس - قصة مثيرة حدثت في مباراة المغرب والأرجنتين بعد الهدف القاتل أولمبياد باريس - الأرجنتين تخطف نقطة مثيرة في الـ +106 أمام المغرب أولمبياد باريس – إسبانيا تنجو من مفاجأة مبكرة وتسقط أوزباكستان في مجموعة مصر مباشر أولمبياد باريس - مصر (0)-(0) الدومينيكان.. خروج إبراهيم عادل والدبيس "القائد فقط".. إرشاد من فيفا لتعامل الفرق المشاركة بالأولمبياد مع الحكام أولمبياد باريس – تشكيل الدومينيكان.. موهبة ريال مدريد يقود الدفاع أولمبياد باريس – تشكيل مصر.. زيزو والنني أساسيان ضد الدومينيكان
أخر الأخبار
زكريا الوردي إلى النصر الكويتي 28 دقيقة | الوطن العربي