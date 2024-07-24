أولمبياد باريس - مجموعة مصر.. ثنائي برشلونة يقود تشكيل إسبانيا لمواجهة أوزبكستان

أعلن سانتي دينيا مدرب منتخب إسبانيا الأولمبي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد أوزبكستان.

ويلتقي منتخب إسبانيا مع أوزبكستان في الجولة الأولى من دور مجموعات أولمبياد باريس 2024.

ويقود فيرمين لوبيز وباو كوبارسي ثنائي برشلونة تشكيل إسبانيا.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحرس: أرناو تيناس.

الدفاع: مارك بوبيل – إريك جارسيا – باو كوبارسي – خوان ميراندا.

الوسط: بابلو باريوس – أليكس باينا – فيرمين لوبيز.

الهجوم: أيمار أوروز – أبيل رويز – سيرجيو جوميز.

ويتواجد منتخب إسبانيا في المجموعة الثالثة بجانب كل من مصر وأوزبكستان وجمهورية الدومينيكان.