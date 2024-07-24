أولمبياد باريس - مجموعة مصر.. ثنائي برشلونة يقود تشكيل إسبانيا لمواجهة أوزبكستان

الأربعاء، 24 يوليه 2024 - 15:06

كتب : FilGoal

باو كوبارسي - إسبانيا

أعلن سانتي دينيا مدرب منتخب إسبانيا الأولمبي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد أوزبكستان.

ويلتقي منتخب إسبانيا مع أوزبكستان في الجولة الأولى من دور مجموعات أولمبياد باريس 2024.

ويقود فيرمين لوبيز وباو كوبارسي ثنائي برشلونة تشكيل إسبانيا.

أخبار متعلقة:
أولمبياد باريس 2024 - استبعاد فارسة بريطانية بسبب مخالفة حقوق الحيوان أولمبياد باريس - بكار ينضم لمنتخب اليد لتعويض سيسا المصاب صبحي: الدوري كان يجب أن ينتهي منذ شهرين.. وميكالي مدرب ممتاز برشلونة يوضح إصابة أنسو فاتي

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحرس: أرناو تيناس.

الدفاع: مارك بوبيل – إريك جارسيا – باو كوبارسي – خوان ميراندا.

الوسط: بابلو باريوس – أليكس باينا – فيرمين لوبيز.

الهجوم: أيمار أوروز – أبيل رويز – سيرجيو جوميز.

ويتواجد منتخب إسبانيا في المجموعة الثالثة بجانب كل من مصر وأوزبكستان وجمهورية الدومينيكان.

أولمبياد باريس 2024 إسبانيا أوزبكستان الأولمبي مجموعة مصر
نرشح لكم
أولمبياد باريس - بداية محبطة.. المنتخب الأولمبي يتعادل سلبيا أمام الدومينيكان أولمبياد باريس - قصة مثيرة حدثت في مباراة المغرب والأرجنتين بعد الهدف القاتل أولمبياد باريس - الأرجنتين تخطف نقطة مثيرة في الـ +106 أمام المغرب أولمبياد باريس – إسبانيا تنجو من مفاجأة مبكرة وتسقط أوزباكستان في مجموعة مصر مباشر أولمبياد باريس - مصر (0)-(0) الدومينيكان.. خروج إبراهيم عادل والدبيس "القائد فقط".. إرشاد من فيفا لتعامل الفرق المشاركة بالأولمبياد مع الحكام أولمبياد باريس – تشكيل الدومينيكان.. موهبة ريال مدريد يقود الدفاع أولمبياد باريس – تشكيل مصر.. زيزو والنني أساسيان ضد الدومينيكان
أخر الأخبار
زكريا الوردي إلى النصر الكويتي 28 دقيقة | الوطن العربي
أولمبياد باريس - قصة مثيرة حدثت في مباراة المغرب والأرجنتين بعد الهدف القاتل 36 دقيقة | باريس 2024
العراقي الثاني في إيطاليا.. كومو يضم علي جاسم من الكهرباء 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف موقف محمد عبد المنعم من اهتمام بولونيا بضمه.. والخطوة المقبلة ساعة | ميركاتو
كما انفرد في الجول.. الألماني زينباور مديرا فنيا للوحدة السعودي ساعة | الوطن العربي
أولمبياد باريس - الأرجنتين تخطف نقطة مثيرة في الـ +106 أمام المغرب ساعة | باريس 2024
بعد احتمالية سحب ميدالية أولمبياد ريو.. محمد إيهاب يصدر بيانا بشأن إعادة تحليل عينته ساعة | رياضات أخرى
أولمبياد باريس – إسبانيا تنجو من مفاجأة مبكرة وتسقط أوزباكستان في مجموعة مصر ساعة | باريس 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "استثنائي".. مدرب ليفربول يشيد بما فعله صلاح في السباق القاسي 2 مركز جديد لـ صلاح مع ليفربول بسبب أرني سلوت؟ 3 الأهلي يعلن وقف البث المباشر لقناته الفضائية 4 مروان حمدي يعتذر لجماهير الأهلي