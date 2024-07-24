أولمبياد باريس 2024 - استبعاد فارسة بريطانية بسبب مخالفة حقوق الحيوان
الأربعاء، 24 يوليه 2024 - 14:56
كتب : FilGoal
كشفت صحيفة جارديان الإنجليزية عن استبعاد الفارسة البريطانية شارلوت ديجاردون من أولمبياد باريس 2024.
الاستبعاد جاء بسب مخالفة شارلوت لحقوق الحيوان إذ ظهرت في مقطع فيديو وهي تضرب الحصان 24 مرة خلال دقيقة واحدة.
مقطع الفيديو كان خاص بها وهي تقوم بتدريب فارس شاب في اسطبل خاص.
صاحبة الـ 39 عاما معرضة للإيقاف لمدة 6 أشهر بسبب الواقعة التي ظهرت في مقطع فيديو اعتبر كمخالفة لقوانين حقوق الحيوان.
شارلوت كانت تستعد للمشاركة في الأولمبياد كممثلة لدولة بريطانيا.
وسبق لشارلوت الحصول على 6 ميداليات أولمبية سابقا في ريو وطوكيو ولندن.
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