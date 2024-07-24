أولمبياد باريس - بكار ينضم لمنتخب اليد لتعويض سيسا المصاب

سافر عمر الوكيل "بكار" جناح أيسر منتخب مصر لكرة اليد إلى باريس للانضمام للفريق بعدما كان خارج القائمة.

واستدعى الجهاز الفني لمنتخب مصر عمر الوكيل لتعويض غياب أحمد هشام "سيسا" المصاب.

وكان بكار في قائمة اللاعبين الاحتياطيين.

وغاب سيسا عن مواجهة اليابان يوم الثلاثاء التي كانت الودية الأخيرة قبل بداية مشوار منتخب مصر في الأولمبياد بملاقاة المجر يوم السبت.

وانتصر الفراعنة بنتيجة 32-26 في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة منتخبات الدنمارك وفرنسا والنرويج والمجر والأرجنتين.

ويتأهل أول أربعة منتخبات إلى ربع النهائي الذي يقام بالنظام الإقصائي.

ضمت قائمة لاعبي منتخب كرة اليد 17 لاعبا بواقع 14 لاعبا أساسيا و3 لاعبين احتياطيين.

وجاءت قائمة اللاعبين كالآتي:

حراسة المرمى

كريم هنداوي (الصفا السعودي)

محمد علي (سبورتنج لشبونة).

جناح أيسر

عمر الوكيل (الزمالك)

ظهير أيسر

علي زين (دينامو بوخارست الروماني)

أحمد هشام السيد دودو (مونبيلييه الفرنسي)

عبد الرحمن فيصل (الأهلي)

صناع اللعب

يحيى الدرع (فيزبريم المجري)

سيف الدرع (ليموج الفرنسي)

ظهير أيمن

يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي)

مهاب سعيد (نيم الفرنسي)

جناح أيمن

محمد سند (نيم الفرنسي)

الدائرة

إبرهيم المصري (الأهلي)

أحمد عادل (الأهلي)

محمد طارق (الزمالك)

الاحتياطي

محمد عصام الطيار (هامبورج الألماني)

أكرم يسري (الزمالك)

خالد وليد (بشكتاش التركي)