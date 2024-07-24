صبحي: الدوري كان يجب أن ينتهي منذ شهرين.. وميكالي مدرب ممتاز

شدد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أن تأخر نهاية الدوري المصري الممتاز لا يجب أن تتكرر من جديد.

وقال صبحي عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "التحقيق في وفاة أحمد رفعت؟ كل شيء سيأخذ وقته الطبيعي سواء في وفاة أحمد رفعت أو غيره، لدينا لجنة متخصصة من كبار الأطباء قالوا إن واحد من كل 80 ألف رياضي قد يتوفى بسبب توقف مفاجئ لعضلة القلب".

وتابع "إن لم يكن المسعفين مدربين على إنعاش القلب كان قد يتوفى في حينها وأيضا تم نقله لأقرب مستشفى وتم الاهتمام بحالته من قبل كبار الأطباء ثم تم نقله لمستشفى أكبر وأطلب من الناس عدم الاستعجال حول التحقيقات لأنها ستأخذ وقتها الطبيعي وسيتم إعلان النتائج ونحن أولى بحقوق أولادنا".

وواصل "الاتحاد الدولي لم يضع الأولمبياد ضمن أجندته الدولية وهذا معناه أن الأندية يمكنها رفض انضمام لاعبيها للمنتخب، والمشكلة الثانية هي طول مدة الدوري، باقي دوريات العالم تنتهي في شهر مايو ومن المفترض أن ننهي دورينا في يونيو ولكن الدوري لا يزال مستمرا حتى الآن، جميع الدوريات بها توقفات وفي آسيا أيضا المسافات بعيدة مثل إفريقيا، الوضع كان تأخر نهاية الدوري ومن حق الأندية المنافسة حتى النهاية لذلك كان من الصعب تجميع المنتخب الأولمبي".

وأضاف "روجيرو ميكالي مدرب ممتاز وأقول هذا الأمر مثلما قلته من قبل على كارلوس كيروش، ميكالي تمكن من الوصول لنهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما وفي النهاية خسر بالتحكيم لذلك لم نحزن".

وأتم "التدخل لإنهاء أزمة الشيبي والشحات؟ نتمنى أن تكون كل الأمور بخير، سننتظر نهاية الدوري وسيكون لكل حدث حديث".