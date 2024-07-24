برشلونة يوضح إصابة أنسو فاتي

أوضح نادي برشلونة تفاصيل إصابة لاعبه أنسو فاتي، خلال معسكر الإعداد للموسم الجديد.

ويستعد برشلونة للموسم المقبل تحت قيادة فنية جديدة برئاسة المدرب الألماني هانز فليك.

وأفاد برشلونة في بيان "خلال تدريبات الثلاثاء تعرض أنسو فاتي لإصابة في قدمه اليمنى".

وأضاف البيان "سيخضع أنسو فاتي للعلاج في برشلونة".

وأتم البيان "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

يذكر أن فاتي لعب الموسم الماضي في صفوف برايتون على سبيل الإعارة.

فاتي صاحب الـ21 عاما شارك مع برايتون خلال الموسم الماضي في 27 مباراة وسجل 4 أهداف.

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