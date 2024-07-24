برشلونة يوضح إصابة أنسو فاتي

الأربعاء، 24 يوليه 2024 - 13:20

كتب : FilGoal

برشلونة ضد قادش

أوضح نادي برشلونة تفاصيل إصابة لاعبه أنسو فاتي، خلال معسكر الإعداد للموسم الجديد.

ويستعد برشلونة للموسم المقبل تحت قيادة فنية جديدة برئاسة المدرب الألماني هانز فليك.

وأفاد برشلونة في بيان "خلال تدريبات الثلاثاء تعرض أنسو فاتي لإصابة في قدمه اليمنى".

أخبار متعلقة:
رومانو: تشيلسي قدم عرضه الأول لحارس فياريال النصيري يصل تركيا لإتمام تعاقده مع فنربخشة جوارديولا يثير الشكوك حول استمرار إيدرسون مانشستر سيتي يفتتح وديات الموسم الجديد بخسارة مثيرة من سيلتك

وأضاف البيان "سيخضع أنسو فاتي للعلاج في برشلونة".

وأتم البيان "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

يذكر أن فاتي لعب الموسم الماضي في صفوف برايتون على سبيل الإعارة.

فاتي صاحب الـ21 عاما شارك مع برايتون خلال الموسم الماضي في 27 مباراة وسجل 4 أهداف.

أنسو فاتي برشلونة
نرشح لكم
ناتشو يجهش بالبكاء في حفل وداع ريال مدريد تيباس: إلى كل من ينتظر استبعادي من منصبي.. انتظروا لأن هذا لن يحدث ذا أثليتك: سان جيرمان ينافس برشلونة لضم نيكو ويليامز أنشيلوتي: مسؤوليتي هي إيجاد مركز لـ مبابي شرط غريب في انتقال جرينوود إلى مارسيليا بسبب خيتافي ريال مدريد يشكو تيباس والمحكمة الرياضية تبدأ التحقيقات رومانو: أتليتكو يقترب من تفعيل الشرط الجزائي لهداف الدوري الإسباني ريليفو: برشلونة يخبر نيكو ويليامز بموعد دفعه الشرط الجزائي
أخر الأخبار
الرياضية: 4 ملايين يورو.. اتحاد جدة يتحمل نصف راتب حمدالله مع الشباب ساعة | سعودي في الجول
أولمبياد باريس - مدرب المغرب: أشكر الأندية على تعاونها.. ونستحق الفوز على الأرجنتين ساعة | باريس 2024
أولمبياد باريس - فرنسا تستهل المشوار بثلاثية ضد أمريكا بذكريات 1998 ساعة | باريس 2024
نمر جديد.. موسى ديابي ينضم لـ اتحاد جدة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - بيراميدز يستفسر من الإسماعيلي عن عبد الرحمن مجدي.. والبنك الأهلي يقدم عرضا 2 ساعة | الكرة المصرية
كرة طائرة - خبر في الجول - جلسة منتظرة بعد الأولمبياد لحسم عودة لعبة لـ الزمالك 2 ساعة | كرة طائرة
أولمبياد باريس - نائبة برلمانية وممارس لرياضتين ومصور سينمائي.. البعثة المصرية بشكل مختلف 2 ساعة | باريس 2024
أولمبياد باريس – الكثير من المواجهات الصينية.. قرعة قوية للاعبي مصر في تنس الطاولة 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مركز جديد لـ صلاح مع ليفربول بسبب أرني سلوت؟ 2 مروان حمدي يعتذر لجماهير الأهلي 3 اتحاد اليد: شقيق عدلان الأكبر وقع للأهلي بدون مشاكل.. وهذا ما سيحدث لو ثبت توقيعه لناديين 4 بسبب الشحات والشيبي.. مشادة وطرد ضمن أزمة كبيرة في مباراة بيراميدز والأهلي