أولمبياد باريس - التشكيل المتوقع لمنتخب مصر ضد الدومينيكان.. عاطف يعوض غياب صابر

يستعد منتخب مصر الأولمبي لافتتاح مشواره في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس بمواجهة الدومينيكان.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة للأولمبياد بجانب إسبانيا والدومينيكان وأوزباكستان.

وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

التشكيل المتوقع

يدخل منتخب مصر المباراة بقيادة مدربه البرازيلي روجيرو ميكالي وبعناصر على رأسها أحمد سيد "زيزو" نجم الزمالك ومحمد النني لاعب أرسنال السابق.

ويغيب محمود صابر نجم وسط منتخب مصر الأولمبي عن مباراة الدومينيكان بعدما تعرض للطرد في نهائي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة ضد المغرب والمؤهلة للأولمبياد.

والأقرب لتعويضه هو أحمد عاطف "قطة" لاعب زد.

كما يغيب أحمد نبيل "كوكا" لاعب وسط الأهلي عن المباراة بسبب الإصابة.

وبذلك يكون تشكيل منتخب مصر المتوقع للمباراة كالآتي:

المرمى: حمزة علاء

الدفاع: أحمد عيد – حسام عبد المجيد – عمر فايد – كريم الدبيس

الوسط: محمد شحاتة – محمد النني – أحمد عاطف "قطة"

الهجوم: أحمد زيزو – أسامة فيصل – إبراهيم عادل