النصيري يصل تركيا لإتمام تعاقده مع فنربخشة

الأربعاء، 24 يوليه 2024 - 12:19

كتب : FilGoal

يوسف النصيري - إشبيلية

أعلن نادي فنربخشة وصول المغربي يوسف النصيري مهاجم إشبيلية إلى تركيا تمهيدا لضمه.

النصيري مهاجم إشبيلية سيخضع للكشف الطبي مع فنربخشة تمهيدا لضمه.

وأوضح النادي أنه نجح في إقناع اللاعب بالانضمام إليه واتفق مع ناديه على ضمه.

أخبار متعلقة:
جوارديولا يثير الشكوك حول استمرار إيدرسون والده: مصطفى أشرف يمتلك عدة عروض أوروبية ومصرية.. وكان قريبا من الأهلي مانشستر سيتي يفتتح وديات الموسم الجديد بخسارة مثيرة من سيلتك مدير تعاقدات السويحلي الليبي: أتمننا صفقة محمود علاء.. ولاعب آخر من الدوري المصري يقترب

ونشر النادي صورة لجوزيه مورينيو مدرب الفريق وهو يحتفل بطريقة النصيري المميزة.

قبل أن ينشر صورة النصيري لدى وصوله وهو يحتفل بالطريقة نفسها.

قبل يومين، ذكرت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن النصيري أعطى موافقته النهائية على الانتقال إلى فنربخشة.

وذلك بعد بضعة أيام من التفكير من جانب اللاعب.

وكان روما يحاول ضم الهداف المغربي لكنه فضل العمل مع المدرب جوزيه مورينيو في صفوف الفريق التركي.

فيما رجح برنامج إل شيرينجيتو أن الصفقة ستتم خلال ساعات بعدما تبادل الناديين الوثائق اللازمة لإتمامها.

وأوضح أن إشبيلية وافق على رحيل النصيري مقابل 25 مليون يورو.

يوسف النصيري إشبيلية فنربخشة
نرشح لكم
رومانو: تشيلسي قدم عرضه الأول لحارس فياريال مدير تعاقدات السويحلي الليبي: أتمننا صفقة محمود علاء.. ولاعب آخر من الدوري المصري يقترب لمزاملة حمدي فتحي.. عبد الكريم حسن إلى الوكرة اتحاد العاصمة يخطف ثنائي مازيمبي سكاي : يونايتد ينافس وست هام على مزراوي لتعويض أوليسي.. تفاصيل عرض كريستال بالاس لنجم مارسيليا تقرير: المحمدي ينهي أزمة حراسة المرمى في الوداد لا جازيتا ديلو سبورت: هوملز أوقف مفاوضاته مع بولونيا من أجل ريال مدريد
أخر الأخبار
أولمبياد باريس - بكار ينضم لمنتخب اليد لتعويض سيسا المصاب 55 دقيقة | باريس 2024
صبحي: الدوري كان يجب أن ينتهي منذ شهرين.. وميكالي مدرب ممتاز 55 دقيقة | الكرة المصرية
برشلونة يوضح إصابة أنسو فاتي ساعة | الدوري الإسباني
أولمبياد باريس - التشكيل المتوقع لمنتخب مصر ضد الدومينيكان.. عاطف يعوض غياب صابر ساعة | باريس 2024
رومانو: تشيلسي قدم عرضه الأول لحارس فياريال 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
النصيري يصل تركيا لإتمام تعاقده مع فنربخشة 2 ساعة | ميركاتو
جوارديولا يثير الشكوك حول استمرار إيدرسون 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
والده: مصطفى أشرف يمتلك عدة عروض أوروبية ومصرية.. وكان قريبا من الأهلي 3 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "استثنائي".. مدرب ليفربول يشيد بما فعله صلاح في السباق القاسي 2 مركز جديد لـ صلاح مع ليفربول بسبب أرني سلوت؟ 3 الأهلي يعلن وقف البث المباشر لقناته الفضائية 4 مروان حمدي يعتذر لجماهير الأهلي