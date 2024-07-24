النصيري يصل تركيا لإتمام تعاقده مع فنربخشة

أعلن نادي فنربخشة وصول المغربي يوسف النصيري مهاجم إشبيلية إلى تركيا تمهيدا لضمه.

النصيري مهاجم إشبيلية سيخضع للكشف الطبي مع فنربخشة تمهيدا لضمه.

وأوضح النادي أنه نجح في إقناع اللاعب بالانضمام إليه واتفق مع ناديه على ضمه.

ونشر النادي صورة لجوزيه مورينيو مدرب الفريق وهو يحتفل بطريقة النصيري المميزة.

قبل أن ينشر صورة النصيري لدى وصوله وهو يحتفل بالطريقة نفسها.

قبل يومين، ذكرت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن النصيري أعطى موافقته النهائية على الانتقال إلى فنربخشة.

وذلك بعد بضعة أيام من التفكير من جانب اللاعب.

وكان روما يحاول ضم الهداف المغربي لكنه فضل العمل مع المدرب جوزيه مورينيو في صفوف الفريق التركي.

فيما رجح برنامج إل شيرينجيتو أن الصفقة ستتم خلال ساعات بعدما تبادل الناديين الوثائق اللازمة لإتمامها.

وأوضح أن إشبيلية وافق على رحيل النصيري مقابل 25 مليون يورو.

video:1