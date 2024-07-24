والده: مصطفى أشرف يمتلك عدة عروض أوروبية ومصرية.. وكان قريبا من الأهلي

كشف والد مصطفى أشرف اللاعب المصري المحترف في ألمانيا ولاعب منتخب مصر للشباب عن تلقيه لعدة عروض من أندية مصرية.

مصطفى أشرف النادي : بوروسيا مونشنجلادباخ بوروسيا مونشنجلادباخ

وقال والده عبر القناة المصرية الأولى: "مصطفى أشرف عقلية احترافية من الدرجة الأولى وتربى ونشأ في مدارس الكرة الأوروبية".

وأضاف "مصطفى لديه عدة عروض أوروبية بالتحديد من ألمانيا، وأيضا يمتلك بعض العروض من أندية مصرية".

وأكمل "ابني لاعب محترف ومنفتح على كل شيء، وشرف له اللعب لأي فريق مصري".

وأتم تصريحاته "مصطفى كان قريبا من الانضمام للأهلي في يناير الماضي، وشرف له أن تتنافس الأندية على ضمه".

ويعتبر مصطفى أشرف لاعب الفريق الثاني لنادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

وكان آخر ظهور للاعب الوسط مع منتخب مصر الأولمبي في بطولة شرق آسيا قبل عدة شهور.

ودخل الزمالك في مفاوضات مع مصطفى أشرف لضمه لصفوف الأبيض في يناير الماضي قبل أن تتوقف الصفقة.