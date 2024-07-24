مانشستر سيتي يفتتح وديات الموسم الجديد بخسارة مثيرة من سيلتك

فاز سيلتيك على مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة ودية أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للموسم الجديد.

المباراة كانت هي الودية الأولى لمانشستر سيتي استعدادا لموسم 2024/2025 وشهدت غياب العديد من اللاعبين الأساسيين الذين يحصلون على راحة إضافية بسبب مشاركتهم في البطولات القارية.

وشارك كاسبر شمايكل لأول مرة بقميص سيلتيك بعد الانضمام للفريق مؤخرا في صفقة انتقال حر.

تقدم سيلتيك بالهدف الأول في الدقيقة 14 عن طريق نيكولاس كوهن مستغلا تمريرة من ماتيو أورايلي لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

وتعادل أوسكار بوب لمانشستر سيتي في الدقيقة 33 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حاول شمايكل التصدي لها ولكنه لم ينجح لتسكن الشباك.

وبعد ثلاث دقائق عاد كوهن ليتقدم لسيلتيك من جديد بنفس طريقة الهدف الأول ولكن بتمريرة من ريو هاتاتي.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة سجل كيوجو فوروهاشي الهدف الثالث لسيلتيك بعد تمريرة من كوهن لينفرد ويمر من الحارس أورتيجا ويضع الكرة في الشباك.

وقلص ماكسيمو بيروني الفارق لمانشستر سيتي بعد دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء بعد عمل رائع من أوسكار بوب.

وتعادل هالاند في الدقيقة 57 مستغلا عرضية من بوب ليضع الكرة برأسية في الشباك.

وفي الدقيقة 69 أنهى لويس بالما رباعية سيلتيك بعد انفراد جديد من كوون هيك كيو الذي مرر لبالما أمام المرمى ليضع الكرة في الشباك النظيفة.

وسيلعب مانشستر سيتي مباراته الودية المقبلة ضد ميلان يوم الأحد 28 يوليو في تمام الواحدة صباحا.

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