مدير تعاقدات السويحلي الليبي: أتمننا صفقة محمود علاء.. ولاعب آخر من الدوري المصري يقترب

الأربعاء، 24 يوليه 2024 - 11:18

كتب : FilGoal

محمود علاء - مران الزمالك

أكد طارق الترهوني مدير التعاقدات بنادي السويحلي الليبي على إتمام التعاقد مع محمود علاء مدافع الزمالك السابق.

وقال الترهوني عبر القناة الأولى المصرية: "صفقة انضمام محمود علاء لنادي السويحلي الليبي اكتملت بعقد لمدة موسم مع إمكانية التجديد بناء على رغبة اللاعب حتى يتكيف مع الأجواء في ليبيا قبل التوقيع على عقد جديد طويل الأمد".

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وأضاف "تواصلنا مع محمود علاء منذ 3 أسابيع وكانت المفاوضات إيجابية من اليوم الأول واللاعب كان منفتحا على مشروع النادي الليبي".

وأكمل "مشروع النادي السويحلي يتضمن 4 سنوات لبناء فريق قوي ينافس على البطولات ولا نستهدف التتويج بالألقاب في أول سنة، ونحاول أيضا الاعتماد على اللاعبين الشباب".

وأوضح "هناك صفقة أخرى من الدوري المصري قريبة من الانضمام للنادي الليبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، والصفقة قاربت على الإتمام بنسبة 70% ولا تزال في مرحلة المفاوضات".

وأتم تصريحاته "جون أوكلي على مشارف العودة للعب في الدوري المصري بنسبة 99% خلال الانتقالات الجارية لأحد الأندية الكبرى ولن يعود لناديه السابق المقاولون العرب".

وكشف FilGoal.com أن محمود علاء يحصل على ما يقارب من 500 ألف دولار في الموسم.

وانضم محمود علاء إلى الزمالك في أغسطس من عام 2017، وتخللت رحلته مع الفارس الأبيض إعارة في الموسم الماضي للاتحاد السكندري.

وخاض محمود علاء مع الزمالك 181 مباراة سجل خلالهم 41 هدفا وصنع ثلاثة آخرين.

وخلال الموسم الجاري لم يشارك محمود علاء مع الزمالك سوى خمس مرات في كل البطولات.

وتوج محمود علاء مع الزمالك بالدوري المصري مرتين وثلاثة مرات لكأس مصر ومرة لكل من السوبر المصري والإفريقي ومرتين للكونفدرالية.

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