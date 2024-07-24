مواعيد مباريات الأربعاء 24 يوليو - مصر ضد الدومينيكان في أولمبياد باريس
الأربعاء، 24 يوليه 2024 - 10:29
كتب : FilGoal
تنطلق اليوم منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.
أولمبياد باريس 2024
أوزبكستان × إسبانيا.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
الأرجنتين × المغرب.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس.
غينيا × نيوزيلندا.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
مصر × جمهورية الدومنيكان.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
اليابان × باراجواي.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
العراق × أوكرانيا.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
فرنسا × أمريكا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا
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