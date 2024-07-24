مواعيد مباريات الأربعاء 24 يوليو - مصر ضد الدومينيكان في أولمبياد باريس

الأربعاء، 24 يوليه 2024 - 10:29

كتب : FilGoal

منتخب مصر الأولمبي - العراق

تنطلق اليوم منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

أولمبياد باريس 2024

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أوزبكستان × إسبانيا.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

الأرجنتين × المغرب.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس.

غينيا × نيوزيلندا.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

مصر × جمهورية الدومنيكان.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

اليابان × باراجواي.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

العراق × أوكرانيا.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

فرنسا × أمريكا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

منتخب مصر الأولمبي أولمبياد باريس 2024
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