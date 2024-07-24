مواعيد مباريات الأربعاء 24 يوليو - مصر ضد الدومينيكان في أولمبياد باريس

منافس مصر - كوبارسي: لم أتخيل التواجد في الأولمبياد قبل عام

المنتخب الأولمبي يكشف موعد حسم مصير كوكا.. ودور ترتيب المباريات

أولمبياد باريس - مدير المنتخب لـ في الجول: هناك أمل في علاج كوكا وعدم استبعاده

أولمبياد باريس - لاعبو منتخب مصر يواصلون الاستعدادات للقاء الدومينيكان

أولمبياد باريس – مدير المنتخب: تطورات إصابة كوكا.. ونتمنى تحقيق ميدالية

أولمبياد باريس - منتخب مصر يبدأ استعداداته في مدينة نانت للقاء الدومينيكان

ميكالي: أحلم بأول ميدالية مصرية في الأولمبياد.. وهكذا أظهرت فينيسيوس وباكيتا

تصنيف فيفا - لا تغيير في مركز مصر.. وصعود إسبانيا 5 مراكز