لمزاملة حمدي فتحي.. عبد الكريم حسن إلى الوكرة

أتم نادي الوكرة القطري إجراءات التعاقد مع عبد الكريم حسن لتدعيم صفوفه.

وعاد حسن لاعب السد إلى الدوري القطري من بوابة الوكرة.

وأعلن الوكرة تعاقده مع عبد الكريم حسن حتى صيف 2025 لتدعيم صفوفه.

خطوة نحو دوري أبطال أوروبا.. فنربخشة يفوز على لوجانو في أول مباريات مورينيو

الوكرة يضم بين صفوفه حمدي فتحي نجم منتخب مصر ولاعب الأهلي السابق.

كما سيقود المدرب الإسباني ميجيل أنخيل تدريب نادي الوكرة القطري بداية من الموسم المقبل.

وتوج الوكرة في الموسم المنصرم بلقب كأس قطر للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ 1999 بمشاركة حمدي فتحي بالفوز على الريان في النهائي بنتيجة 1-0.

وحقق حمدي فتحي أول لقب في مسيرته الاحترافية بعد انضمامه مطلع الموسم المنصرم للوكرة قادما من الأهلي.

الوكرة أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري القطري، وهو ما يعني مشاركته في بطولة دوري أبطال آسيا (2) في الموسم المقبل.

وكانت آخر تجربة للمدرب ميجيل أنخيل مع نادي سبورتينج خيخون الإسباني في دوري الدرجة الثانية الإسباني، كما سبق له تدريب أندية شارلوت الأمريكي وإنديبندينتي ديل فال الإكوادوري وإنترناسيونال البرازيلي.