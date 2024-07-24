بلدية المحلة يعلن رحيل كشري.. ومكي بدلا منه

أعلن نادي بلدية رحيل أحمد كشري عن تدريب الفريق وتعيين محمد مكي بدلا منه.

وأشار بلدية المحلة إلى أن مكي سيتولى تدريب الفريق بداية من المباراة المقبلة ضد الإسماعيلي وحتى نهاية الموسم المقبل.

وتولى كشري تدريب بلدية المحلة في 5 مباريات خسر منها ثلاثة وتعادل في مباراتين.

وكان محمد مكي قد قاد حرس الحدود في دوري المحترفين للصعود للدوري المصري الممتاز قبل أن يعلن رحيله بسبب نهاية تعاقده.

المباراة الأولى لمكي في قيادة بلدية المحلة ستكون ضد الإسماعيلي يوم الثلاثاء 30 يوليو.

ويحتل بلدية المحلة المركز 16 برصيد 24 نقطة وبفارق 6 نقاط عن فاركو صاحب المركز الـ 15 غير المؤدي للهبوط.

وسيصبح مكي المدرب الثالث لبلدية المحلة خلال الموسم الحالي بعد أحمد عبد الرؤوف وكشري.