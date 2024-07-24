الدرجة الثانية ب .. معتز إينو مدير فنيا لمركز شباب كوم حمادة

الأربعاء، 24 يوليه 2024 - 00:24

كتب : رضا السنباطي

معتز إينو

سيخوض معتز إينو نجم الزمالك والأهلي السابق تجربة تدريبية جديدة.

وأعلن مركز شباب كوم حمادة تعيين معتز إينو مديرا فنيا للفريق استعدادا لدوري القسم الثاني

وكان مركز شباب كوم حمادة، قد أعلن عن تعيين وائل القباني مديرا فنيا للفريق ثم تقدم باستقالته بعد ساعات من تعيينه.

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وسبق لمعتز إينو العمل في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وكذلك نادي زد ونادي النصر.

إينو (38 عامًا) لعب للزمالك والأهلي ومصر للمقاصة وحرس الحدود وطلائع الجيش وفاركو ورأس الخيمة خلال مسيرته الكروية.

وتوج إينو بكأس الأمم الإفريقية 2006 مع منتخب مصر رغم عدم مشاركته في أي دقيقة خلال البطولة.

معتز إينو كوم حمادة
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