أولمبياد باريس - التوقعات المرئية للبعثة المصرية.. وأبرز الميداليات المرشحة

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق منافسات أولمبياد باريس والتي تشارك فيها مصر بالبعثة الأكبر في التاريخ.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية 2024 خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل.

وصرح ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن عدد الميداليات المصرية المتوقعة بباريس تتراوح بين 7 إلى 11 ميدالية متنوعة.

ويشارك في البعثة خمسة لاعبين سبق لهم التتويج بميدالية أولمبية لصالح مصر.

وكعادة أي رياضة أو منافسة قد تشهد الأولمبياد تحقيق ميداليات غير متوقعة أو الفشل في تحقيق ميداليات مضمونة كما يطلق عليها.

ويستعرض لكم FilGoal.com التوقعات المرئية الخاصة بالميداليات المتوقعة في كل رياضة:

ألعاب القوى

ليست من الألعاب المرشحة لحصد ميدالية في أولمبياد باريس.

وتشارك مصر بـ 6 لاعبين وهم إيهاب عبد الرحمن ومصطفى عبد الخالق في منافسات رمي الرمح، ومحمد مجدي ومصطفى عمرو بمنافسات رمي الجلة ومصطفى الجمل بمنافسات رمي المطرقة وأخيرا إسراء عويس بالوثب الطويل.

المصارعة (مرشحة)

تبقى دائما رياضة المصارعة من الألعاب المرشحة لحصد ميدالية أولمبية.

وتشارك مصر بـ 11 لاعبا ولاعبة في المصارعة.

ويعتبر عبد اللطيف منيع أبرز المرشحين لحصد ميدالية أولمبية في منافسات وزن 130 كجم، ويأتي منيع في التصنيف الرابع عالميا.

وبالرغم من تراجع محمد إبراهيم كيشو في التصنيف العالمي ويتواجد بالمركز 26 إلا أنه يبقى من المرشحين كون توج ببرونزية أولمبياد طوكيو.

وبخلاف الثنائي يشارك كل من مؤمن ربيع في وزن 60 كجم، محمود خالد في وزن 77 كجم، محمد مصطفى في وزن 87 كجم ومحمد علي في وزن 97 كجم.

بينما يشارك 5 لاعبين في منافسات المصارعة الحرة وهم: جمال عبد الناصر في وزن 57 كجم، عمرو رضا في وزن 74 كجم، ومصطفى الضرس في وزن 97 كجم، وضياء الدين جودة في وزن 125 كجم، ولاعبة واحدة في المصارعة النسائية وهي ندى مدني في وزن 50 كجم.

رفع الأثقال (مرشحة)

مثلها مثل رياضة المصارعة تبقى من الرياضات المرشحة دائما لحصد ميدالية أولمبية لمصر، وتعود مصر للمشاركة في رفع الأثقال بعد الغياب عن أولمبياد طوكيو بسبب الإيقاف في قضية المنشطات.

وتشهد منافسات رفع الأثقال بهذه النسخة بأولمبياد باريس دمج بعض الأوزان في وزن واحد وهو ما يجعل الأمر أكثر صعوبة.

ويبقى الثنائي سارة سمير لاعبة وزن 81 كجم ونعمة سعيد وزن 71 كجم أبرز لاعبتين مرشحتين للمنافسة على ميدالية في باريس.

وتشارك مصر في باريس بـ 5 لاعبين وهم كريم كحلة في وزن 89 كجم، عبد الرحمن محمد في وزن +102 كجم، نعمة سعيد في وزن 71 كجم، سارة سمير في وزن 81 كجم، حليمة عبد العظيم في وزن +81 كجم.

الخماسي الحديث (مرشحة)

يشارك الاتحاد المصري للخماسي الحديث بـ 4 لاعبين وهم مهند شعبان، أحمد الجندي، سلمي أيمن، وملك خالد.

ويدخل أحمد الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو وهو مرشح للمنافسة على ميدالية جديدة في باريس.

الرماية (مرشحة)

يشارك الاتحاد المصري للرماية بـ 11 لاعبًا ولاعبة وهم: عزمي محلبية، محمد حمدي، إبراهيم أحمد، عمر هشام، عمر خالد، ريماس وليد، هالة الجوهري، أميرة أبو شقة، مي مجدي، نور عباس، وماجي مصطفى.

ويصبح عزمي محيلبة مرشحا للتتويج بميدالية بعد حصد ذهبية كأس العالم في يناير الماضي.

تايكوندو (مرشحة)

يشارك الاتحاد المصري للتايكوندو بثلاثة لاعبين وهم: أحمد وائل نصار في منافسات 68 كجم، وسيف عيسي في منافسات 80 كجم، آية شحاته في منافسات 67 كجم.

سيف عيسى مرشح لحصد ميدالية بعد تتويجه برونزية أولمبياد طوكيو.

وتشارك أية شحاتة للمرة الأولى في الأولمبياد لكنها قد تنافس على ميدالية والتي ستكون ميدالية مفاجأة في ذلك التوقيت.

السلاح (مرشحة)

يشارك الاتحاد المصري للسلاح بـ 21 لاعبًا ولاعبة بواقع 16 لاعباً اساسيا و 5 لاعبين احتياطي وجاءت القائمة كالتالي:

ويعتبر زياد السيسي لاعب سلاح السيف والمصنف الأول عالميا هو المرشح الأبرز للتتويج بميدالية.

وفي نفس التوقيت هناك بعض الأسماء المرشحة للمنافسة رغم صعوبة الطريق مثل محمد حمزة في سلاح الشيش ومحمد السيد بسلاح المبارزة.

الملاكمة

يشارك الاتحاد المصري للملاكمة بثلاثة لاعبين وهم عمر العوضي في منافسات وزن 71 كجم، عبد الرحمن عرابي في منافسات 80 كجم، ويمنى عياد في منافسات 54 كجم.

وتحلم البعثة المصرية بتتويج الملاكمة بميدالية لأول مرة منذ أثينا 2004، ويبقى عبد الرحمن عرابي الاسم الأبرز حتى مع صعوبة المنافسات.

كرة قدم

لم يسبق لمصر حصد ميدالية أولمبية في رياضة كرة القدم، وبالرغم من صعوبة المشوار إلا أن طريق المنتخب قد يمهد للوصول إلى المربع الذهبي وهو ما يجعل وقتها المنافسة على ميدالية أمر طبيعي.

وحال نجح الفراعنة في تحقيق ميدالية أولمبية سيكون ذلك إنجازا تاريخيا.

كرة يد

كان منتخب مصر قاب قوسين أو أدنى من تحقيق ميدالية أولمبية في طوكيو لكن انتهى المشوار بالمركز الرابع.

وبالرغم من ذلك إلا أن مجموعة المنتخب الصعبة تجعل الأمور أكثر صعوبة بالنسخة الحالية.

كرة طائرة

يشارك منتخب مصر للمرة الأولى منذ أولمبياد ريو ويقع في مجموعة صعبة أمام كل من البرازيل وإيطاليا وبولندا، ويعتبر غير مرشح لتحقيق ميدالية أولمبية.

كرة طائرة شاطئية

حسم الثنائي دعاء الغباشي ومروة مجدي التأهل لكن الفريق غير مرشح لحصد ميدالية أولمبية.

جودو

يشارك الاتحاد المصري للجودو بلاعبين وهما عبد الرحمن عبد الغني في منافسات 81 كجم، ويسري سامي في منافسات 60 كجم.

وصرح محمد رشوان أسطورة الجودو والمشرف على منتخب مصر لـ FilGoal.com أنه من الصعب توقع ميدالية بهذه النسخة لكنه يأمل حصد ولو ميدالية واحدة.

السباحة

رياضة السباحة غير مرشحة للتتويج بميدالية أولمبية.

تشارك في السباحة القصيرة مروان القماش في منافسات 800-1500 متر حرة ولجين عبد الله في منافسات 200 متر حرة.

التنس

يشارك الاتحاد المصري للتنس بلاعبة وهي ميار شريف.

وتعتبر ميار غير مرشحة للتتويج بميدالية لكنها تبحث عن انتصار تاريخي هو الأول في تاريخ مصر باللعبة.

الغطس

وتعتبر من الرياضات غير المرشحة لحصد ميدالية أولمبية.

ويشارك في منافسات الغطس 4 لاعبين هم: مها خالد ومحمد فاروق 10 متر، والثنائي ملك الحسين ورامز ضياء في منافسات مسافة 3 أمتار.

القوس والسهم

تعتبر من الألعاب غير المرشحة للتتويج بميدالية.

يشارك الاتحاد المصري للقوس والسهم بلاعبين وهما يوسف طلبة في منافسات فردي رجال، جني علي في منافسات فردي سيدات.

الجمباز

تعتبر من الرياضات غير المرشحة لحصد ميدالية في باريس.

يشارك الاتحاد المصري للجمباز بـ 9 لاعبين ولاعبات كالتالي:

في الجمباز الفني عمر العربي وجنا هاني إسماعيل.

وفي الجمباز الإيقاعي يضم الفريق: علياء حازم، جوهاره طارق، أمينة صبيح، فريدة عادل، عبير مدحت، لمار عاصم.

وفي الترامبولين اللاعبة ملك حمزة.

التجديف

غير مرشحة للتتويج بميدالية رغم ارتفاع عدد المشاركين إلى 3.

ويشارك الاتحاد المصري للتجديف بـ 3 لاعبين وهم عبد الخالق البنا، أحمد خالد، محمد علاء قوطة.

سباحة توقيعية

وضم فريق السباحة التوقيعية 9 لاعبات بواقع 8 لاعبات أساسيات ولاعبة احتياطي وهم: نهال سعفان، هانا هيكل، نادين وسام، سندس أحمد، سلمي طارق، مريم أحمد، فريدة عمرو، أمينة أحمد، ملك طوسون.

وتعتبر من الرياضات غير المرشحة لحصد ميدالية أولمبية.

الشراع

من الرياضات غير المرشحة للتتويج بميدالية.

يشارك الاتحاد المصري للشراع بلاعبين وهما علي بدوي وخلود منسي.

كانوي وكاياك

غير مرشحة للمنافسة على ميدالية.

يشارك الاتحاد المصري للكانوي والكياك بلاعبة واحدة وهي سماء فاروق في منافسات فردي كياك 500م.

تنس الطاولة

بالرغم من الأداء التاريخي لعمر عصر في أولمبياد طوكيو وتحقيق المركز الخامس إلا أن اللعبة غير مرشحة للمنافسة على ميدالية في باريس.

ويشارك الاتحاد المصري لتنس الطاولة بـ 8 لاعبين (4 رجال و 4 سيدات) وهم عمر عصر في منافسات فردي -فريق- زوجي مختلط، محمد البيلي في منافسات فردي – فريق، يوسف محمد في منافسات الفرق، خالد عصر لاعب احتياطي في الفرق، ودينا مشرف في منافسات فردي -فريق- زوجي مختلط، هنا جودة في منافسات فردي – فريق، مريم الهضيبي في منافسات فريق، ويسرا أشرف لاعبة احتياطية في الفريق.

فروسية

غير مرشحة للتتويج بميدالية في باريس.

ويشارك الاتحاد المصري بالفارس نائل نصار في منافسات القفز.

دراجات

من الرياضات غير المرشحة للمنافسة على ميدالية.

ويشارك الاتحاد المصري للدرجات بلاعب ولاعبة وهما ابتسام زايد في منافسات MO أمونيوم، ويوسف زكي في منافسات Mo أمونيوم.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعب في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في تاريخ العرب وإفريقيا.

ويحمل علم مصر في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 الثنائي أحمد الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو في الخماسي الحديث، وسارة سمير صاحبة برونزية أولمبياد ريو في رفع الأثقال.