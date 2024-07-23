خطوة نحو دوري أبطال أوروبا.. فنربخشة يفوز على لوجانو في أول مباريات مورينيو

الثلاثاء، 23 يوليه 2024 - 23:42

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو

افتتح جوزيه مورينيو مبارياته الأوروبية مع فنرخبشة بالفوز على لوجانو السويسري.

وفاز فنربخشة على لوجانو بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في ذهاب الدور الثاني من تصفيات دوري أبطال أوروبا على ملعب الفريق السويسري.

تقدم أيمن الوفي للوجانو في الدقيقة الرابعة برأسية مستغلا عرضية من أنتو جرجيتش.

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وتعادل إدين دجيكو لفنربخشة قبل نهاية الشوط الأول مباشرة من ركلة جزاء.

وبعد بداية الشوط الثاني بدقيقة واحدة أضاف دجيكو الهدف الثاني.

وتعادل لوجانو في الدقيقة عن طريق أوران بيسليمي.

وعاد دجيكو للتقدم من جديد لفنرخبشة بعد ثلاث دقائق ليسجل الهدف الثالث له ولفريقه.

وسجل فريدي كاديوجلو الهدف الرابع لفنربخشة في الدقيقة 73 من ركلة جزاء.

وقلص ميلتون فالينزويلا الفارق للوجانو في الدقيقة 94 لتنتهي المباراة بفوز الفريق التركي.

المباراة أقيمت بدون تواجد عمر فايد لاعب فنربخشة والذي يشارك مع منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024.

وتقام مباراة الإياب على ملعب فنربخشة يوم الثلاثاء المقبل 30 يوليو.

جوزيه مورينيو فنربخشة لوجانو دوري أبطال أوروبا
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