سكاي : يونايتد ينافس وست هام على مزراوي
الثلاثاء، 23 يوليه 2024 - 23:01
كتب : FilGoal
دخل مانشستر يونايتد في سباق التعاقد مع المغربي نصير مزراوي خلال فترة الانتقالات الصيفية.
نصير مزراوي
النادي : بايرن ميونيخ
ويلعب مزراوي في صفوف بايرن ميونيخ منذ صيف 2022.
وبحسب سكاي سبورتس فإن مانشتسر يونايتد ينافس وست هام من أجل الحصول على خدمات مزاروي.
وأوضحت التقارير ذاتها أن يونايتد يرغب في التخلص من أرون وان بيساكا لإفساح المجال من أجل التعاقد مع مزراوي.
وحدد بايرن ميونيخ 30 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيل مزراوي عن صفوفه.
الدولي المغربي يجيد اللعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر وكذلك في مركز لاعب الوسط المدافع.
مزراوي صاحب الـ26 عاما شارك خلال الموسم المنصرم مع بايرن ميونيخ خلال 29 مباراة وصنع 4 أهداف.
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