لتعويض أوليسي.. تفاصيل عرض كريستال بالاس لنجم مارسيليا
الثلاثاء، 23 يوليه 2024 - 22:24
كتب : FilGoal
قدم كريستال بالاس عرضا للتعاقد مع السنغالي إسماعيلا سار نجم مارسيليا الفرنسي.
إسماعيلا سار
النادي : أولمبيك مارسيليا
ويرغب كريستال بلاس في تعويض انتقال نجمه مايكل أوليسي إلى بايرن ميونيخ.
وبحسب سكاي سبورت، فإن كريستال بالاس عرض دفع 14 مليون يورو بالإضافة إلى 1 مليون يورو إضافات إلى أولمبيك مرسيليا مقابل الحصول على خدمات إسماعيلا سار.
وأوضحت التقارير أن كريستال بالاس توصل إلى اتفاق شخصي مع سار لمدة 5 سنوات في انتظار الاتفاق مع النادي الفرنسي.
اسماعيلا سار صاحب الـ 26 عاما سبق له اللعب في صفوف واتفورد بين عامي 2019-2023.
ويسعى كريستال بالاس لضم سار لتعويض انتقال أوليسي إلى بايرن ميونيخ.
أوليسي انتقل إلى بايرن ميونيخ في صفة قياسية اقتربت من نحو 53 مليون يورو.
إسماعيلا سار لعب 35 مباراة مع مارسيليا وسجل 5 أهداف وصنع 6 آخرين.
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