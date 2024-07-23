تيباس: إلى كل من ينتظر استبعادي من منصبي.. انتظروا لأن هذا لن يحدث

شدد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني "لاليجا" على ثقته في عدم استبعاده من منصبه.

وكان المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا قد أعلن فتح تحقيقا مع تيباس قد يتسبب في استبعاده من منصبه كرئيس للرابطة.

وقال تيباس في مقطع فيديو عبر حسابه على موقع إكس: "إلى كل من يعتقدون أنني سيتم إيقافي يجب عليهم أن ينتظروا ويشاهدوا لأن ذلك لن يحدث".

وواصل "لن يتم استبعادي، الطريق طويل ولكن آمل أن أنتصر في المراحل المختلفة، فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد الذي لم يتمكن من إقناع الفرق الأوروبية والإسبانية يحاول إيجاد طريقة أخرى للتخلص من رئيس الليجا الذي تم انتخابه بديموقراطية".

وأكمل "لابد أن أسلط الضوء على الدعم الكبير الذي حصلت عليه من الغالبية العظمى من الأندية التي تشكل دورينا، وهذه ليست المرة الأولى التي أواجه مثل هذه الأزمة ولكننا سنمر بها معا كما فعلنا في كل مرة، كل من ينتظر استبعاد خافيير تيباس عليكم الجلوس والانتظار لأن هذا لن يحدث".

تيباس هو أحد أكبر الرافضين لفكرة بطولة دوري السوبر الأوروبي مما أشعل صراعا بينه وبين فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد.