مروان حمدي يعتذر لجماهير الأهلي

تقدم مروان حمدي مهاجم فريق بيراميدز بإعتذار رسمي عما بدر منه تجاه جماهير الأهلي.

مروان حمدي النادي : بيراميدز بيراميدز

وكان قد انتشر مقطع فيديو لمروان حمدي وهو يوجه السباب لجماهير الأهلي عقب المباراة.

وحسم الأهلي مواجهة بيراميدز بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري المصري.

وجاء بيان اعتذار مروان حمدي كالآتي:

"مساء الخير، فيما يخص الفيديو المتداول بعد مباراة الأمس

‏‎أحب أعتذر لجمهور النادي الأهلي عما بدر مني وأوضح أنني تعرضت للإهانة والسب بوالدي ووالدتي بعد المباراة من بعض الجماهير بدون سبب، ولم أبادر بالإساءة مطلقا لأي أحد مع العلم أنني لم أشارك أصلًا في اللقاء.

‏‎وأرجو من الجميع تفهم موقفي وأني لم أُبادر بالإساءة أو التعميم لجمهور الأهلي، الذي أقدره وأحترمه تماما، ورد فعلي كان عفويا لأي إنسان يتعرض للإهانة هو وأهل بيته، وردي كان تجاة قلة وجهت لي الإهانة بدون أي سبب لكن أنا مقدرتش أكون متصالح مع إهانتي وإهانة والدتي بدون وجه حق.

‏‎لاعب الكرة إنسان وليس ملاكا في النهاية، ونحن بشر والموضوع غير مقصود ورد فعلي كان تجاه من أهانوني.

أعتذر مجددا لأهلي ولنفسي ولأي إنسان طاله رد فعلي وأتمنى تقبل اعتذاري، وتاريخي لم يكن فيه يوما أي إساءة أو استفزاز للنادي الأهلي وجماهيره، وكلنا هنقف قدام ربنا نتحاسب كأفراد وليس كلاعب أو مشجع، فأرجو من الله أن يسامحني علي ما بدر مني و يهدي الجميع، وأرجو من جميع مشجعي النادي الأهلي أن يضعوا أنفسهم مكاني للحظات ليحكموا بالعدل.. أعتذر مرة ثانية وأرجو تقبل اعتذاري".