بعد راحة 24 ساعة.. الزمالك يستأنف مرانه استعدادا لمواجهة بيراميدز

استأنف الزمالك مرانه مساء اليوم الثلاثاء على ملعب حلمي زامورا بمقر النادي في ميت عقبة.

وخصص جوزيه جوميز فقرة تدريبية داخل صالة الجيمانيزيوم لعلاج الإرهاق بعد الحصول على راحة لمدة 24 ساعة.

وصعد جوميز، اللاعب محمد إبراهيم من مواليد 2005 للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وشارك سيف جعفر في جزء من التدريبات بعد نهاية البرنامج التأهيلي الذي خضع له للعلاج من الإصابة في العضلة الخلفية.

واكتفى جعفر بالمشاركة في الفقرة البدنية ولم يشارك في التقسيمة الفنية بقرار من جوميز.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز يوم الجمعة المقبل في مباراة مؤجلة بالدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على الداخلية بهدفين مقابل هدف بالمباراة الماضية من الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة من 27 مباراة.