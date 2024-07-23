العربي الكويتي يشكل لجنة لطلب استضافة كأس العالم للأندية 2033

يرغب النادي العربي الكويتي في استضافة منافسات كأس العالم للأندية 2033 على الأراضي الكويتية.

وسبق أن استضافت السعودية والإمارات والمغرب نسخ سابقة من منافسات مونديال الأندية.

وأعلن النادي العربي تشكيل لجنة لإعداد ملف طلب استضافة كأس العالم للأندية 2033 بما يتوافق مع الشروط و المعايير المحددة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وقال النادي العربي الكويتي في بيانه عبر حسابه:

"اعتمد مجلس إدارة النادي العربي تشكيل لجنة لإعداد ملف تقديم طلب إستضافة كأس العالم للأندية عام 2033 و الإستراتيجية الخاصة بالمبادرة بالتنسيق مع الجهات الرسمية في الدولة وهي : الإتحاد الكويتي لكرة القدم ، الهيئة العامة للرياضة ، اللجنة الأولمبية الكويتية و وزارة الشباب. على أن تكون الاستراتيجية تتوافق مع الشروط والمعايير و الضوابط المحددة من قبل الإتحاد الدولي لكرة القدم FIFA فور الإعلان عن فتح باب تلقي الطلبات بشكل رسمي على أن ترفع تقاريرها الدورية لمجلس إدارة النادي"

"وتتكون اللجنة من عضوي مجلس الإدارة عدنان محمود أبل و فهد سيف الفهد وأعضاء الجمعية العمومية بالنادي سلمان صباح الصباح، صباح حمد الصباح ، عثمان عبد المحسن العثمان ، محمد جاسم الخرافي ، علي عبد العظيم معرفي ، عبد الوهاب إبراهيم النصف، حسين مهدي بهبهاني ، حامد الرشيد البدر ، حسين علي عاشور

شهد مساعد الربيعان ، جواد ناصر الأريش ومشعل سعد الخنة".

ومن المقرر أن تقام النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية لأول مرة بمشاركة 32 فريقا في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة ما بين 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

وحجزت 5 أندية عربية مقاعدها في منافسات كأس العالم للأنيدة 2025: الأهلي (مصر) والترجي (تونس) والوداد (المغرب) والهلال (السعودي) والعين (الإمارات).