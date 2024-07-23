نجم مانشستر سيتي وبطل العالم .. تعرف على جميع اللاعبين فوق السن في أولمبياد باريس

ساعات قليلة وتنطلق منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024.

ويأتي المنتخب المصري على رأس 3 منتخبات عربية ستشارك في منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس.

ويشارك منتخبي مصر والمغرب من إفريقيا، فيما يمثل العراق المنتخبات الآسيوية في أولمبياد باريس.

وتسمح اللوائح بتواجد 3 لاعبين تتعدى أعمارهم 23 عاما في قائمة كل منتخب من المنتخبات المشاركة في البطولة.

ويأتي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان ومنتخب المغرب، على رأس اللاعبين فوق السن المنتظر ظهورهم في أولمبياد باريس.

فيما اكتفى منتخب مصر الأولمبي بضم الثنائي، أحمد سيد زيزو نجم الزمالك ومحمد النني الذي انتهى تعاقده مع أرسنال بنهاية الموسم المنصرم.

بينما لم يضم منتخب اليابان أي لاعب من الثلاثي المسموح بضمه فوق السن، واكتفى بقائمة الفريق التي خاضت تصفيات التأهل إلى الأولمبياد.

ويتواجد الثنائي جوليفان ألفاريز ونيوكلاس أوتاميندي الفائزان بلقبي كأس العالم وكوبا أمريكا مع المنتخب الأرجنتيني الأول ضمن قائمة التانجو الأولمبي.

FilGoal.com يستعرض أسماء جميع اللاعبين فوق السن في أولمبياد باريس 2024.

المجموعة الأولى:

وتضم المجموعة الأولى كل من: فرنسا - غينيا - أمريكا - نيوزيلاندا

منتخب فرنسا

ألكسندر لاكازيت - ليون الفرنسي - 33 عاما

جون فيليب ماتيتا - كريستال بلاس الإنجليزي - 27 عاما

لويك بادي - إشبيلية الإسباني - 24 عاما

منتخب غينيا

أمادو دياوارا - أندرلخت البلجيكي - 27 عاما

نابي كيتا - فيردربريمن الألماني - 29 عاما

عبد الله توريه - لوهافر الفرنسي - 30 عاما

أمريكا

مايكل بوكسال - مينيسوتا يونايتد الأمريكي - 35 عاما

جوي بيل - فايكنج النرويجي - 25 عاما

سارببريت سين - هانزا روستك الألماني - 25 عاما

نيوزيلاندا

زيمرمان - نادي ناشفيل - 31 عاما

ميهالوفيتش - كولورادو رابيدس الأمريكي - 25 عاما

ميلس روبنسون - سينسيناتي الامريكي - 27 عاما

المجموعة الثانية

وتضم المجموعة الثانية كل من: الأرجنتين - المغرب - العراق - أوكرانيا

الأرجنتين

جوليان ألفاريز - مانشستر سيتي - 24 عاما

نيكولاس أوتامندي - بنفيكا - 36 عاما

جيرو نيمو رولي - أياكس الهولندي - 32 عاما

المغرب

أشرف حكيمي - باريس سان جيرمان - 25 عاما

سفيان رحيمي - العين الإماراتي - 28 عاما

منير المحمدي - نهضة بركان - 35 عاما

العراق

سعد ناطق - القوة الجوية العراقي - 30 عاما

إبراهيم بايش - القوة الجوية - 24 عاما

ايمن حسين - القوة الجوية - 28 عاما

أوكرانيا (لاعبان فقط)

ماكسيم تالوفروف - لاسك البولندي - 24 عاما

ديكترو كريسكيف - شاختار الأوكراني - 23 عاما

المجموعة الثالثة:

وتضم المجموع الثالثة كل من: مصر - إسبانيا - أوزبكستان - الدومينيكان

مصر (لاعبان فقط)

محمد النني - بلا ناد (نهاية عقد مع أرسنال) - 32 عاما

أحمد سيد زيزو - الزمالك - 28 عاما

إسبانيا

جوان ميراندا -ريال بيتيس - 24 عاما

أبيل رويز - براجا البرتغالي - 24 عاما

سرجيو جوميز - مانشستر سيتي - 23 عاما

أوزبكستان

علي كولوف - ريزا سبور التركي - 25 عاما

أوستون أورنوف - برسبوليس الإيراني - 23 عاما

إلدور شومورودوف - كالياري الإيطالي - 29 عاما

الدومينيكان

هاينز مورشيل - أوبسيت المجري - 26 عاما

جونيور فيربو - ليدز يونايتد - 27 عاما

لوي دي لوكاس - أيل ليميسول القبرصي - 29 عاما

المجموعة الرابعة:

اليابان (بدون أي لاعب فوق السن)

مالي (لاعبان فقط)

سلام جيدو - وفاق سطيف - 24 عاما

ديمبا ديالو - مانيسا التركي - 23 عاما

باراجواي (لاعبان فقط)

فيرنانديز - بوتافوجو البرازيلي - 36 عاما

فابيان بالبوينا - دينامو موسكو الروسي - 32 عاما.