بيراميدز: وقعنا عقوبات على كل مخطئ في مباراة الأهلي

شدد هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز على رفض ناديه التام الخروج عن النص من أي من أفراد منظومة النادي مهما كانت الضغوط أو الظروف.

وقال هاني سعيد في تصريحات مرسلة من المركز الإعلامي للنادي: "بيراميدز يحترم جميع الأندية وإداراتها وجماهيرها ولا يقبل الإساءة لأي عنصر من عناصر المنظومة ورغم الضغوط التي يتعرض لها اللاعبين والسباب إلا أن ذلك لا يبرر الخروج عن النص لأي من أفراد منظومة النادي".

وأضاف "نادي بيراميدز تحكمه مبادئ وقوانين وأخلاقيات ولوائح داخلية تطبق بكل صرامة على جميع أفراد منظومة بيراميدز، وهو ما تم اليوم تجاه أي لاعب مخطئ في حق نفسه أو ناديه وكذلك الغير خلال مباراة الأمس".

وأتم تصريحاته "نادي بيراميدز تحكمه مبادئ وقوانين ولوائح داخلية تطبق بكل صرامة على جميع أفراد المنظومة، واللائحة تسري على الجميع دون استثناء بأي حال من الأحوال، ولا يعني النادي سواء الواقعة مثبتة في تقرير الحكم أو المراقب، من عدمه ويطبق اللائحة بشكل صارم".

وأعلن الأهلي التقدم بمذكرة رسمية إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية بسبب ما بدر من بعض لاعبي بيراميدز عقب مباراة الفريقين.

وفاز الأهلي على بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 31 من المسابقة.