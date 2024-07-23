بيراميدز: وقعنا عقوبات على كل مخطئ في مباراة الأهلي

الثلاثاء، 23 يوليه 2024 - 20:52

كتب : أحمد الخولي

بيراميدز

شدد هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز على رفض ناديه التام الخروج عن النص من أي من أفراد منظومة النادي مهما كانت الضغوط أو الظروف.

وقال هاني سعيد في تصريحات مرسلة من المركز الإعلامي للنادي: "بيراميدز يحترم جميع الأندية وإداراتها وجماهيرها ولا يقبل الإساءة لأي عنصر من عناصر المنظومة ورغم الضغوط التي يتعرض لها اللاعبين والسباب إلا أن ذلك لا يبرر الخروج عن النص لأي من أفراد منظومة النادي".

وأضاف "نادي بيراميدز تحكمه مبادئ وقوانين وأخلاقيات ولوائح داخلية تطبق بكل صرامة على جميع أفراد منظومة بيراميدز، وهو ما تم اليوم تجاه أي لاعب مخطئ في حق نفسه أو ناديه وكذلك الغير خلال مباراة الأمس".

أخبار متعلقة:
"بسبب ما حدث من بعض لاعبي بيراميدز".. الأهلي يتقدم بمذكرة إلى رابطة الأندية واتحاد الكرة مصدر من رابطة الأندية يكشف لـ في الجول موعد إعلان عقوبات مواجهة بيراميدز ضد الأهلي المدير الإداري لـ بيراميدز: نحن أبطال لأننا ننافس.. يهجاموننا لبحثنا عن حقوقنا

وأتم تصريحاته "نادي بيراميدز تحكمه مبادئ وقوانين ولوائح داخلية تطبق بكل صرامة على جميع أفراد المنظومة، واللائحة تسري على الجميع دون استثناء بأي حال من الأحوال، ولا يعني النادي سواء الواقعة مثبتة في تقرير الحكم أو المراقب، من عدمه ويطبق اللائحة بشكل صارم".

وأعلن الأهلي التقدم بمذكرة رسمية إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية بسبب ما بدر من بعض لاعبي بيراميدز عقب مباراة الفريقين.

وفاز الأهلي على بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 31 من المسابقة.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 66 في المركز الثاني من 26 مباراة، وتجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 68 في المركز الأول من 29 مباراة.

ولا يزال متبقي 3 مباريات متبقية للأهلي أقل من بيراميدز.

الأهلي بيراميدز الدوري المصري
نرشح لكم
بلدية المحلة يعلن رحيل كشري.. ومكي بدلا منه مروان حمدي يعتذر لجماهير الأهلي بعد راحة 24 ساعة.. الزمالك يستأنف مرانه استعدادا لمواجهة بيراميدز البنك الأهلي يمدد تعاقده مع طارق مصطفى "بسبب ما حدث من بعض لاعبي بيراميدز".. الأهلي يتقدم بمذكرة إلى رابطة الأندية واتحاد الكرة "لم ينته الأمر".. رسالة محمد عبد المنعم بعد فوز الأهلي على بيراميدز خدمة في الجول - الأهلي والمصري والزمالك وبيراميدز.. طرح تذاكر مؤجلتي الجولة 18 تحديد زوايا التصوير لتجنب الخداع.. نتائج اجتماع الحكام مع مخرجي التليفزيون المصري
أخر الأخبار
لمزاملة حمدي فتحي.. عبد الكريم حسن إلى الوكرة 26 دقيقة | ميركاتو
بلدية المحلة يعلن رحيل كشري.. ومكي بدلا منه 35 دقيقة | الدوري المصري
الدرجة الثانية ب .. معتز إينو مدير فنيا لمركز شباب كوم حمادة 43 دقيقة | القسم الثاني
أولمبياد باريس - التوقعات المرئية للبعثة المصرية.. وأبرز الميداليات المرشحة 45 دقيقة | باريس 2024
خطوة نحو دوري أبطال أوروبا.. فنربخشة يفوز على لوجانو في أول مباريات مورينيو ساعة | دوري أبطال أوروبا
اتحاد العاصمة يخطف ثنائي مازيمبي ساعة | الكرة الإفريقية
سكاي : يونايتد ينافس وست هام على مزراوي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
لتعويض أوليسي.. تفاصيل عرض كريستال بالاس لنجم مارسيليا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "استثنائي".. مدرب ليفربول يشيد بما فعله صلاح في السباق القاسي 2 مركز جديد لـ صلاح مع ليفربول بسبب أرني سلوت؟ 3 الأهلي يعلن وقف البث المباشر لقناته الفضائية 4 الصفقة الأولى.. الأهلي يضم يوسف أيمن من الدحيل