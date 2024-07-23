النني يكشف سبب حصوله على الرخص التدريبية مبكرا.. وهدفه بعد الاعتزال

كشف محمد النني لاعب منتخب مصر سبب حصوله على الدورة التدريبية رفقة اتحاد اللاعبين المحترفين والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

محمد النني النادي : أرسنال

وتحدث النني لاتحاد اللاعبين المحترفين عبر موقع "يوتيوب" قائلا: "أشعر أن لدي بعض المعرفة بالتدريب لأنني ألعب كرة القدم لفترة طويلة وتدربت تحت مع الكثير من المدربين الجيدين وتعلمت منهم الكثير".

وواصل لاعب أرسنال السابق حديثه "حاولت الحصول على الرخصة التدريبية كي أصبح مدربا وسيكون الأمر سهلا علي آنذاك وأفضل طريقة أن أقوم بالأمر من خلال اتحاد اللاعبين المحترفين والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وهم يساعدوننا كثيرا".

وأكمل "تعلمت الكثير من كل مدرب آرسين فينجر مختلف وكذلك ميكيل أرتيتا وأوناي إيمري كل منهم ساعدني لأصبح مدربا أفضل".

وعن سبب حبه للتدريب قال: "أحب أن أدرب الأشخاص وأن أساعدهم ولذلك فتحت الأكاديمية الخاصة بي وبعد ذلك ربما سأفتح نادي خاص بي وأمتلك الفريق الأول الخاص بي وألتحق بالدوري فلا يمكن أن يصل اللاعب لسن الـ16 أو الـ17 وأقول له اذهب الآن إلى منزلك بل وإن كان جيدا بما يكفي فسوف يظل معي".

وشدد "وبالنسبة لي أن أمتلك الرخصة التدريبية فهذا أمر هام لأن الناس يثقون بك أكثر آنذاك، أنت لاعب كرة قدم وتمتلك رخصة تدريبية لقد أنهيت الرخصة B والآن أقترب من الحصول على الرخصة A ومن الجيد أن يثق الناس بي كمدرب وليس فقط كلاعب لأنني أمتلك الرخصة".

وتابع النني حديثه "من الجيد الالتقاء بلاعبين سابقين هنا التقيت بأسطورة مثل جيرمين ديفو وهو يتحدث معنا عن كيفية تحرك المهاجمين وهذا جيد لأنني لست مهاجما وأحيانا ألتقي بمدافعين لذا أتعلم منهم ومن الجيد التعلم منهم".

وأتم "أود أن أصبح مدربا لكن الآن أركز على إنهاء مسيرتي وبعد ذلك ليس علي الانتظار كثيرا للبدء مجددا بل سأعتزل وأبدأ مباشرة في التدريب وأنا محظوظ لامتلاكي لناد في إنجلترا وأن ألتحق به مباشرة لأصبح مدربا".

ويتواجد النني حاليا في باريس رفقة منتخب مصر الأولمبي للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

ويلعب منتخب مصر المجموعة الثالثة رفقة كل من إسبانيا وأوزباكستان وجمهورية الدومينيكان.