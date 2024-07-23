النني يكشف سبب حصوله على الرخص التدريبية مبكرا.. وهدفه بعد الاعتزال

الثلاثاء، 23 يوليه 2024 - 20:43

كتب : FilGoal

محمد النني - أرسنال ضد وست هام

كشف محمد النني لاعب منتخب مصر سبب حصوله على الدورة التدريبية رفقة اتحاد اللاعبين المحترفين والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

محمد النني

النادي : أرسنال

وتحدث النني لاتحاد اللاعبين المحترفين عبر موقع "يوتيوب" قائلا: "أشعر أن لدي بعض المعرفة بالتدريب لأنني ألعب كرة القدم لفترة طويلة وتدربت تحت مع الكثير من المدربين الجيدين وتعلمت منهم الكثير".

وواصل لاعب أرسنال السابق حديثه "حاولت الحصول على الرخصة التدريبية كي أصبح مدربا وسيكون الأمر سهلا علي آنذاك وأفضل طريقة أن أقوم بالأمر من خلال اتحاد اللاعبين المحترفين والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وهم يساعدوننا كثيرا".

أخبار متعلقة:
الصلح بين شهد سعيد وجنة عليوة بعد الاجتماع مع وزير الرياضة البنك الأهلي يمدد تعاقده مع طارق مصطفى "بسبب ما حدث من بعض لاعبي بيراميدز".. الأهلي يتقدم بمذكرة إلى رابطة الأندية واتحاد الكرة

وأكمل "تعلمت الكثير من كل مدرب آرسين فينجر مختلف وكذلك ميكيل أرتيتا وأوناي إيمري كل منهم ساعدني لأصبح مدربا أفضل".

وعن سبب حبه للتدريب قال: "أحب أن أدرب الأشخاص وأن أساعدهم ولذلك فتحت الأكاديمية الخاصة بي وبعد ذلك ربما سأفتح نادي خاص بي وأمتلك الفريق الأول الخاص بي وألتحق بالدوري فلا يمكن أن يصل اللاعب لسن الـ16 أو الـ17 وأقول له اذهب الآن إلى منزلك بل وإن كان جيدا بما يكفي فسوف يظل معي".

وشدد "وبالنسبة لي أن أمتلك الرخصة التدريبية فهذا أمر هام لأن الناس يثقون بك أكثر آنذاك، أنت لاعب كرة قدم وتمتلك رخصة تدريبية لقد أنهيت الرخصة B والآن أقترب من الحصول على الرخصة A ومن الجيد أن يثق الناس بي كمدرب وليس فقط كلاعب لأنني أمتلك الرخصة".

وتابع النني حديثه "من الجيد الالتقاء بلاعبين سابقين هنا التقيت بأسطورة مثل جيرمين ديفو وهو يتحدث معنا عن كيفية تحرك المهاجمين وهذا جيد لأنني لست مهاجما وأحيانا ألتقي بمدافعين لذا أتعلم منهم ومن الجيد التعلم منهم".

وأتم "أود أن أصبح مدربا لكن الآن أركز على إنهاء مسيرتي وبعد ذلك ليس علي الانتظار كثيرا للبدء مجددا بل سأعتزل وأبدأ مباشرة في التدريب وأنا محظوظ لامتلاكي لناد في إنجلترا وأن ألتحق به مباشرة لأصبح مدربا".

ويتواجد النني حاليا في باريس رفقة منتخب مصر الأولمبي للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

ويلعب منتخب مصر المجموعة الثالثة رفقة كل من إسبانيا وأوزباكستان وجمهورية الدومينيكان.

النني الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
والده: مصطفى أشرف يمتلك عدة عروض أوروبية ومصرية.. وكان قريبا من الأهلي لمزاملة حمدي فتحي.. عبد الكريم حسن إلى الوكرة محامي الرجاء لـ في الجول: حصلنا على حكم ضد عمرو وردة بسبب فسخ تعاقده بهدف سام مرسي.. إبسويتش تاون يفوز على شاختار وديا مركز جديد لـ صلاح مع ليفربول بسبب أرني سلوت؟ مواعيد مباريات ليفربول الودية استعدادا لموسم 2024/2025 محمد شريف ينتظم في معسكر الخليج بـ سلوفينيا طارق حامد يظهر لأول مرة في معسكر ضمك الخارجي
أخر الأخبار
أرتيتا يلمح لرحيل سميث رو 10 دقيقة | ميركاتو
مباشر أولمبياد باريس - جنا علي في منافسات المرحلة الترتيبية بالقوس والسهم 47 دقيقة | باريس 2024
الرياضية: 4 ملايين يورو.. اتحاد جدة يتحمل نصف راتب حمدالله مع الشباب 10 ساعة | سعودي في الجول
أولمبياد باريس - مدرب المغرب: أشكر الأندية على تعاونها.. ونستحق الفوز على الأرجنتين 10 ساعة | باريس 2024
أولمبياد باريس - فرنسا تستهل المشوار بثلاثية ضد أمريكا بذكريات 1998 10 ساعة | باريس 2024
نمر جديد.. موسى ديابي ينضم لـ اتحاد جدة 10 ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - بيراميدز يستفسر من الإسماعيلي عن عبد الرحمن مجدي.. والبنك الأهلي يقدم عرضا 11 ساعة | الكرة المصرية
كرة طائرة - خبر في الجول - جلسة منتظرة بعد الأولمبياد لحسم عودة لعبة لـ الزمالك 11 ساعة | كرة طائرة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مركز جديد لـ صلاح مع ليفربول بسبب أرني سلوت؟ 2 مروان حمدي يعتذر لجماهير الأهلي 3 اتحاد اليد: شقيق عدلان الأكبر وقع للأهلي بدون مشاكل.. وهذا ما سيحدث لو ثبت توقيعه لناديين 4 بسبب الشحات والشيبي.. مشادة وطرد ضمن أزمة كبيرة في مباراة بيراميدز والأهلي