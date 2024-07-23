الصلح بين شهد سعيد وجنة عليوة بعد الاجتماع مع وزير الرياضة

انتهى الخلاف بين كل من شهد سعيد وجنة عليوة لاعبتي رياضة الدراجات بالصلح بينهما.

ويأتي ذلك بعدما اجتمع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باللاعبتين في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وساد حديث ودى بين وزير الشباب والرياضة مع اللاعبتين وأسرتيهما حيث أكد الوزير على ضرورة اهتمام اللاعبتين بمستقبلهما فى رياضة الدراجات، وإنهاء أية خلافات وقعت بينهما الفترة الماضية.

وأشار أشرف صبحي إلى أن الروح الرياضية، والحفاظ على سلامة المنافسين هى سمة أساسية لجميع الرياضات، ولابد وأن يتحلى بها الرياضيون، واعتذار أى طرف عند الخطأ فالمتوقع أن يكون رد الفعل من الطرف الأخر هو القبول كونها سمة أخلاقية بالمجتمع الرياضى.

وتصافحت اللاعبة شهد سعيد مع زميلتها اللاعبة جنة عليوة، مؤكدين بأنهما سيبدأن صفحة جديدة من الصداقة وإنهاء أية خلافات، والتركيز مع المنتخب الوطنى فى المنافسات الرياضية المقبلة، مُقدمين الشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة على تدخله لإنهاء هذا الخلاف، ودعمه الدائم ومساندته لأبطال مصر الرياضيين.

ماذا حدث؟

شهدت بطولة الجمهورية لسباق الدراجات في أبريل الماضي حادثا مؤسفا تسبب في إصابات بالغة للاعبة جنة عليوة والتي خضعت لجراحة عاجلة بعد فقدان مؤقت في الذاكرة.

وانتشر مقطع فيديو من السباق يظهر فيه سقوط جنة عليوة بعد صدام مع شهد سعيد.

وتقدمت عائلة جنة عليوة ببلاغ إلى وزارة الشباب والرياضة والنائب العام ضد بتهمة الشروع في قتل عمدا.

جاء ذلك عقب أيام قليلة من تأكد صعود شهد سعيد إلى أولمبياد باريس 2024.

وكشف محمد وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com عن الاستقرار على مشاركة شهد في الأولمبياد بصورة طبيعية لأن ذلك في مصلحة وهو الأمر المهم.

وشدد عزام على أن الانسحاب في الوقت الحالي المتأخر سيتسبب في وقوع الضرر على الاتحاد المصري.

ومن جانبه يرى محمد إبراهيم المدير الفني لمنتخب مصر للدراجات أن ما حدث في حادثة شهد وجنة يعتبر صداما طبيعيا في سباق الدراجات.

وبرر إبراهيم ذلك في تصريحات تليفزيونية بأن الأمر حدث خلال الفترة الماضية في واقعة مشابهة ولم يتم شطب اللاعب ولكن الاكتفاء بتغريمه".

وكان الاتحاد المصري قد وقع عقوبات على شهد سعيد بإيقافها محليا لمدة عام وتغريمها 5 آلاف جنيه وشطب نتائجها في سباق بطولة الجمهورية.

من جانبها ترى شهد سعيد أن واقعة الاصطدام طبيعية ولم تكن متعمدة وهو ما سيعلمه من يفهم رياضة الدراجات.

أما جنة عليوة ففي أول تعليق بعد إثارة تأهل شهد إلى الأولمبياد كشفت "أنا الوحيدة في مصر التي ترغب في مشاركتها، لأن مستواها سيمنحها المركز الأخير".

ويأتي ذلك قبل قرار وزارة الرياضة بمخاطبة اللجنة الأولمبية لإعادة دراسة موقف مشاركة شهد سعيد في أولمبياد باريس.

وتنطلق دورة الألعاب الأولمبية في 24 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل.