البنك الأهلي يمدد تعاقده مع طارق مصطفى
الثلاثاء، 23 يوليه 2024 - 20:26
كتب : FilGoal
أعلن نادي البنك الأهلي تمديد تعاقده مع مدربه طارق مصطفى.
ووقع مصطفى على عقد جديد لمدة موسمين مقبلين.
وتولى طارق مصطفى تدريب البنك الأهلي منذ الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.
ونجح المدرب صاحب الـ 53 عاما في قيادة البنك الأهلي للابعتاد عن مراكز الهبوط.
وقاد مصطفى البنك الاهلي في 30 مباراة حتى الآن وخلالها فاز الفريق في 11 مباراة وتعادل في 8 وخسر 11 مباراة.
وكان المدرب قد تولى تدريب البنك الأهلي خلفا لنيكوديموس بابافاسيليو.
ويحتل البنك الأهلي حاليا المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة بعد أن استلمه طارق مصطفى بالمركز الأخير.
ويستعد البنك الأهلي لمواجهة الأهلي يوم الخميس 1 أغسطس في الجولة 32 من الدوري المصري الممتاز.
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