"بسبب ما حدث من بعض لاعبي بيراميدز".. الأهلي يتقدم بمذكرة إلى رابطة الأندية واتحاد الكرة

أعلن الأهلي التقدم بمذكرة رسمية إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية بسبب ما بدر من بعض لاعبي بيراميدز عقب مباراة الفريقين.

وجاء إعلان الأهلي كالآتي:

"تقدم النادي بمذكرة عاجلة ظهر اليوم إلى رابطة الأندية المحترفة واللجان المعنية بالاتحاد المصري لكرة القدم، بخصوص التجاوزات غير الأخلاقية التي صدرت عن بعض لاعبي الفريق المنافس، عقب مباراة الأمس في بطولة الدوري بحق جماهير النادي الأهلي.. طلب النادي في مذكرته من رابطة الأندية المحترفة واللجان المختصة بالاتحاد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه التجاوزات، للحفاظ على الحقوق الأدبية لجماهيره التي يرفض المساس بها".

وفاز الأهلي على بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 31 من المسابقة.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 66 في المركز الثاني من 26 مباراة، وتجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 68 في المركز الأول من 29 مباراة.

ولا يزال متبقي 3 مباريات متبقية للأهلي أقل من بيراميدز.